¡Alarmante! El 26% de niñas de 10 a 16 años ha sufrido de violencia en Chihuahua

Según la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual en el estado de Chihuahua, el 26.6 por ciento de mujeres de 10 a 16 años, ha sufrido algún tipo de violencia en al menos una ocasión

De acuerdo con la encuesta, entre este rango de edad, la mayor parte de las víctimas, oscila entre los 12 y 14 años, y representan el 66 por ciento del total de víctimas.

Además, muestra un bajo índice de denuncia por parte de padres de las menores víctimas de violencia, incluso cuando constituye un delito.

Como ejemplo, señala que sólo el 24 por ciento de los padres de niñas y adolescentes que han sido violentadas, denuncia los hechos ante alguna autoridad.

Asimismo, indica que la relación entre casos y denuncias, va en razón de uno de cada diez casos son denunciados.

Los tipos de violencia que más mencionan en la encuesta, son amenazas, insultos, violencia física como golpes, jalones y pellizcos. De igual forma, violencia sexual, que abarca desde palabras de índole sexual, tocamientos, abuso, hasta violación sexual.

Además, señala que al momento acudir a una autoridad a denunciar los hechos de violencia contra niñas y adolescentes, una buena parte (el 34%) lo hacen ante el Ministerio Público o Fiscalía.

En segundo lugar, denuncia ante la Policía Municipal con un 26%. Otro 15% denuncia en Consejos Escolares, Institutos y Redes de Apoyo a mujeres, y el resto en la categoría "otros".

Las razones por las que no se denuncia, se encuadran en evitar represalias, desconfianza de autoridades, miedo y vergüenza.

El 28% de los "no denunciantes", mencionó que no lo hizo para evitar problemas; el 20% dijo no se resolverá el problema; el 14% considera que la denuncia no cambiará las cosas, un 11% señaló que no sabe cómo hacerlo, y resto no dio razones para no denunciar.

De acuerdo a Ficosec, el delito de violencia familiar es comúnmente asociado al delito de feminicidio, por lo que se ha sumado para colaborar a través de la implementación de programas como asociaciones, con la intención prevenir, atender, contribuir la denuncia y vigilar que se dé seguimiento a las carpetas de investigación.

Las carpetas de investigación abiertas por violencia familiar durante 2019 sumaron 11 mil 227 en el estado de Chihuahua, colocándolo a nivel nacional en el quinto lugar; mientras que, en 2019 las carpetas por este delito fueron 10 mil 968, lo que indica un incremento.