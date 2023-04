¡Alerta! ¿Qué es el fraude del soldado y cómo puedes evitar caer?

La Policía Cibernética del Gobierno Municipal de Chihuahua alertó a la ciudadanía sobre el “fraude del soldado”, nueva estrategia de engaño que es utilizada principalmente en los grupos de compra – venta de Facebook, Marketplace y diversas plataformas que tienen el mismo fin.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal detalló que los delincuentes se hacen pasar por miembros de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano con el objetivo de generar confianza en los vendedores que promueven sus artículos a través de plataformas digitales; empero, utilizan esta estrategia para cometer los atracos.

Desarrolló que, a través de las mismas redes sociales, los delincuentes contactan a los vendedores con la supuesta intención de adquirir alguno de los artículos que tienen en venta y para generar mayor confianza en ellos, les muestran credenciales falsas respecto a sus supuestos cargos.

Una vez que “enganchan” a sus víctimas y concretan la venta, los estafadores, a través de plataformas de entrega de paquetería recogen los artículos que se les ofertaron aseverando ya haber realizado el pago correspondiente utilizando igualmente comprobantes falsos.

Foto: Cortesía de la DSPM

Otra de las estrategias que utilizan es entregar un comprobante conocido como Saldo buen Cobro, el cual es un cheque que no tiene fondos; sin embargo, al ser depositado sí se ve reflejado en la cuenta, pero no se puede disponer del efectivo en ese momento y cuando el banco corrobora el estatus del cheque identifica que no tiene fondos y es cuando el saldo provisional desaparece.

De igual manera se ha denunciado que cuando los vendedores detectan comprobantes de pago falsos y enfrentan a los clientes, estos toman una actitud retadora y comienzan a amenazarlos con hacerles daño enviando audios y videos de intimidación.

Por lo anterior, la DSPM emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de este delito, por ejemplo, sugiere no entregar el producto hasta que se tenga seguridad de que el depósito se haya hecho correctamente, así como sugerir puntos de entrega en lugares públicos y concurridos.

Asimismo, se pide no abrir enlaces sospechosos, buscar referencias del posible comprador, informar a personas de confianza a qué lugares va a acudir a hacer las ventas, no proporcionar datos personales a personas desconocidas y, en caso de haber sido víctima de algún tipo de delito, denunciar ante las autoridades correspondientes.