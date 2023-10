Analizan tema migratorio diputadas con organismos internacionales

La torre legislativa fue el lugar de encuentro en el que las diputadas Georgina Zapata, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Marisela Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvieron una reunión con expertos internacionales en el tema de migración y buscar soluciones a la situación que se vive en la entidad.

Las legisladoras se dieron a la tarea de invitar a diversas asociaciones y organismos para poder compartirles sus conocimientos y experiencias respecto al tema, además de manifestar el deseo de contribuir técnicamente para el desarrollo de los temas migratorios.

Diana Rodríguez, subdirectora de Derechos Humanos Integrales A. C.; Alejandro Sánchez, especialista de Kids in Need of Defense; Alejandra Corona, coordinadora de oficina en Ciudad Juárez del Servicio Jesuita a Refugiados; James Young, jefe de oficina en Ciudad Juárez del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fueron algunos de los presentes.

Securitización de las acciones de control migratorio e implicación en los derechos humanos, política binacional en materia de migración y asilo, niña, niños y adolescentes en contexto de movilidad y espacios humanitarios, son los temas que se profundizaron.

Al concluir la reunión acordaron seguir trabajando cercanamente para poder transitar de una manera más coordinada y con esfuerzos en conjunto para mitigar la problemática que azota a nuestro estado.

Igualmente, se tomaron disposiciones de continuar con dichas reuniones de trabajo buscando con ello una comunicación constante y directa coadyubando a mejores condiciones migratorias en Chihuahua.

Cabe precisar que Zapata Lucero es quien funge con la titular de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención Migratoria y ha estado en constante diálogo con diversas autoridades a fin de lograr una solución y el actuar por parte del Gobierno Federal en este tema tan complejo.