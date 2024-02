Ante nula atención a exigencias, cierra Sección 42 del SNTE calles del centro

Ante la nula atención a las exigencias, los agremiados a la Sección 42 del SNTE cerraron las calles del primer cuadro de la ciudad.

El secretario general, Manuel Quiroz encabezó el cierre de la avenida Venustiano Carranza, la Juan Aldama y la Escorza.

El maestro Luis María Aguilar, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, señaló que han visto y vivido la incapacidad de los funcionarios de la Secretaría de Educación.





De buena voluntad no se arreglan las cosas, hemos visto la incapacidad de los funcionarios, porque sin sueldo la familia de los trabajadores de la educación no come

Luis María Aguilar dijo que son muchas las demandas, como el pago de la RZ, porque a los maestros federales se les paga y a los estatales no: “No puede haber maestros y primera y de segunda, todos somos iguales”.

Al grito de "¡Unidad!", señalaron que no cederán en sus exigencias, entre las que se encuentran que en el Centro de Atención Múltiple haya una plantilla completa, así como personal de psicología para los CAM.

Además, exigen más presupuesto a Pensiones Civiles en lugar de un nuevo servicio médico.

El maestro Manuel Quiroz dijo que esta manifestación es solo una muestra: “La 42 está hambrienta de respuestas y que corran a los funcionarios de cañería que han metido a sus familiares”.

Sentenció que la siguiente movilización será de todos los agremiados.

“Una Sección 42 no merece corrupción, merece resultados”, dijo Manuel Quiroz.

Elementos de vialidad se encargaron de desviar el flujo vehicular a la altura de la avenida Teófilo Borunda. Tome precauciones y no circule por la zona.