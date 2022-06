Apoya DSPM a Fiscalía en investigaciones por hallazgos de cabezas humanas

El titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, informó que trabajan en coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado, en el tema de investigaciones de los hallazgos de cabezas humanas en diferentes hechos, de las que la primera se encontró en un punto cercano al Rastro Municipal, y la segunda, durante este fin de semana en un parque del fraccionamiento Paseos de Chihuahua.

“Estamos apoyando a Fiscalía del Estado, a la Federación. Lo que nos toca hacer a nosotros es áreas preventivas. Cualquier solicitud que nos hacen llegar, apoyamos con la Plataforma Escudo Chihuahua. Lo que nos toca como primer respondiente es acordonar el área y dar parte de inmediato al área de Fiscalía y ponernos a disposición de ellos”, detalló.

Al cuestionarle si se ha registrado un incremento en los niveles de violencia en el Municipio, el Jefe Salas informó que durante el presente mes, se han registrado 20 eventos, uno más, comparado con el mes pasado.

“Tenemos mesas de trabajo continuos con nuestro alcalde, con la Sedena, con Gobierno del Estado, y en esta relación, estamos haciendo todo lo que nos toda por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal”, acotó.

En ese sentido, destacó la entrega de las 77 nuevas patrullas inteligentes, de las que mencionó que estas unidades nuevas, ayudarán a reforzar todas las áreas como Punta Oriente, Riberas, donde los vehículos no podían alcanzar, ahora podrán acudir, acompañando a la Federación y al Gobierno del Estado.

“Una de las bondades –y yo la aprecio mucho, porque me tocó vivirlo-, cuando se me descomponía la unidad, tenía que tardar días o hasta meses para volver a usarla. Hoy ya tengo cinco unidades en la Comandancia de stock, para que en caso de que se descompone una, se puede tomar otra, mientras se arregla. Es un beneficio no nada más para la Dirección, sino para la ciudadanía, que realmente estén trabajando todas las unidades todos los días”, finalizó el Jefe Salas.