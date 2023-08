Apoyos gubernamentales no son suficientes para asegurar una vida digna a adultos mayores

Aunque los casos de abandono de adultos mayores o "abuelitos" no se tienen documentados de una forma oficial, no es extraño que existen decenas de casos donde estas personas al no tener familiares que los asistan se queden en completo abandono.

Para este sector de la población, no existe apoyo como tal, aunque existen algunos esfuerzos que realizan las autoridades municipales como estatales, estos no son suficiente para que puedan sobrellevar una vida digna.

El Gobierno Municipal de Chihuahua habilito un programa de ayuda alimentaria para los adultos de más de 60 años, en el cual al beneficiario se le otorga una despensa básica una vez al mes, sin embargo, existen algunos abuelitos que requieren medicinas y atenciones médicas que no pueden costear.

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación es la encargada del Programa Alimentario para el Adulto Mayor (PAAM), el cual apoya a cientos de personas de la tercera edad con despensas alimentarias una vez al mes, no obstante, se ha hecho la observación que este es el único programa que tienen para apoyar a esta fracción de la comunidad.

En Chihuahua existen más de 282 mil 725 adultos mayores de 65 años en adelante según datos del Inegi del 2021, de los cuales alrededor de 110 mil se encuentran en situación de vulnerabilidad que requieren ser atendidos en casas de retiro o asilos; asimismo existe una parte no registrada que sobrevive a base de donaciones de vecinos y aportaciones gubernamentales.

Tal es el caso de una pareja de abuelitos que vive en la Ciudad de Aldama, quienes se encuentran en total abandono con necesidades médicas severas, como lo son el párkinson y espina bífida. Esta pareja ha sobrevivido gracias a que la señora Violeta Flores cuenta con el beneficio de la tarjeta de pensión del Bienestar, así como donaciones de sus vecinos y de personas que conocen su situación que les han donado ropa y muebles de cocina como un refrigerador y una cocineta.

Estos abuelitos han pedido ayuda en diferentes ocasiones a las instancias gubernamentales, quienes los han apoyado con una silla de ruedas entre otras cosas, sin embargo, Violeta menciono que aun con la ayuda de esas buenas personas, sigue resultando realmente pesado el cuidar de ella misma y de su esposo, quien hace alrededor de ocho meses quedo postrado en cama.

Por situaciones como la de estos abuelitos es que se pide a estas instancias que se realice algún método para ayudar a los adultos mayores que se han quedado en completo abandono, ya que el Inegi refiere que en el estado más del 40 por ciento no cuenta con servicio médico ni reciben pensión por jubilación o años trabajados.

De igual forma, muchos de estos adultos de la tercera edad suelen ser maltratados por sus familiares quienes los ven como una carga, durante el 2021 el DIF Estatal tomo bajo tutela a más de 108 adultos mayores que sufrieron omisión de cuidados o maltrato, por ello se considera inquisitivo que se tomen cartas en el asunto para apoyar a más grandes rasgos a estas personas vulnerables.