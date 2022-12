Aprueba Cabildo de Chihuahua el presupuesto de Egresos 2023 por más de 5 mil millones

El honorable Cabildo de Chihuahua aprobó por mayoría el presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por un monto total de 5 mil 092 millones 591 mil 120 pesos con 39 centavos, con 20 votos a favor y un voto en contra, emitido por el regidor Alejandro Morán.

El regidor Francisco Turati Muñoz, presentó el dictamen que presentan las y los regidores, que integran la Comisión de Hacienda y planeación, para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2023.

“Se somete a la consideración de este órgano colegiado, el dictamen aprobado por la mayoría de votos de los regidores el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2023, por un monto total de 5 mil 092 millones 591 mil 120 pesos con 39 centavos, por lo que se presentó para someterse a consideración del Honorable Ayuntamiento el punto de acuerdo de la aprobación del Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2023”, manifestó.

Así mismo, fue remitido a la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en la Gaceta Municipal, y a la Secretaría General de Gobierno, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

En su intervención, el regidor Francisco Turati, destacó que para que el presupuesto sea correcto, debe estar alineado con el Plan Municipal de Desarrollo. “No hacerlo así, significaría que el presupuesto es una lluvia de ocurrencias. En cambio, la alineación del presupuesto nos indica que se trabaja en función de objetivos superiores, se construye para el largo plazo, para mantener la viabilidad de nuestra ciudad como espacio de convivencia, un lugar digno para la vida personal y comunitaria, seguro para las familias, con oportunidades de empleo para todas y todos, armónico con la naturaleza”, expresó.

Turati Muñoz añadió que este, es el mayor presupuesto real de la historia; en el que se ven reflejados tanto la capacidad de gestión como la buena administración, y la confianza de los ciudadanos que no escatiman el pago de sus contribuciones porque saben que será bien empleado.

“Vemos con mucha satisfacción que los 380 millones adicionales que fueron asignados con los cálculos actualizados y que nos fue informado vía el congreso, se asignan a mayor inversión, no a gasto corriente, y eso permitirá mejoras en obras como la pavimentación, alumbrado, pero también la seguridad, que son necesidades sentidas de la gente”, manifestó.

En ese sentido, reconoció los esfuerzos de continuidad, como dar seguimiento a eventos de marca Chihuahua que atraen inversiones, que crean un mejor ambiente para vivir, dan alegrías y esparcimiento para los habitantes del Municipio y a los visitantes.

Adelantó que se asignan recursos para continuar y concluir obras de gran calado como el Distribuidor Vial Sur, el Polideportivo Luis H. Álvarez, y el Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano. Además, mencionó los esfuerzos por continuar los buenos servicios como recolección de basura, pavimentación, bacheo y recarpeteo de calles; hay inversiones para mejorar el equipamiento de todas las dependencias, que va a resultar en mejores servicios para la gente.

“La transparencia con que se manejan los recursos, porque se optimiza su gasto al grado de conseguir ahorros a lo largo del año y que se empeñan en más y mejores obras”, dijo.

El regidor Alejandro Morán, solicitó la palabra para manifestar que fue en contra del proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua, al considerar que no cumple con las expectativas sociales que debe contener, pues en su opinión, no fomenta el desarrollo económico de manera transversal para toda la ciudadanía, sino que, prioriza ventajas para unos cuantos, y no de manera equitativa, o para los que más necesiten, no se ve reflejado en los proyectos y obras, así como en los diferentes incentivos.

“Se dejaron de mantener las becas al 100% de las personas que cumplen, tanto en becas académicas, como de discapacidad. Se siguen cerrando negocios, y se ve mermado el comercio ambulante por el aumento de los requisitos, precios y pocas oportunidades y la gran ventaja que tienen algunos cuantos. Que se siguen manteniendo altos presupuestos en el área de Comunicación Social, por encima de dependencias que tienen qué ver con programas de Salud y Desarrollo Social; porque aún, cuando este año se ve disminuido el presupuesto de algunas direcciones, se sigue manteniendo el piso presupuestal que se manejaba en picos de la pandemia, lo cual va en contra de la austeridad y competencia exigida por estos tiempos”, argumentó el regidor Alejandro Morán.

Por su parte, el regidor Eliel Alfredo García Ramos, manifestó que el voto de Morena es a favor, aunque señaló que la distribución de los recursos se puede ejercer de una manera, tomando más los ámbitos sociales.

“En representación de la fracción edilicia de Morena, emitió su voto particular, como miembro de la Comisión de Hacienda. Luego de revisión de los documentos que fueron proporcionados por Tesorería, y de participar y escuchar durante tres días las presentaciones realizadas, es nuestra convicción emitir el siguiente voto particular. El proyecto de presupuesto de Egresos 2023, que se está votando de 5mil 092 millones 591 mil 120 pesos con 39 centavos, el 55% proviene de recursos federales, entre aportaciones y participaciones. El recurso que ejercerá el Municipio durante el 2023, es histórico”, afirmó el regidor García Ramos.