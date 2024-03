Apuesta Alex Domínguez por el impulso a pequeños y medianos empresarios

El apoyo real y contundente a las pequeñas y medianas empresas, es una de las principales demandas que ha recogido de la ciudadanía el candidato a diputado federal por el Distrito 08, Alejandro Domínguez.

El abanderado por la coalición Fuerza y Corazón Por México, integrada por PAN, PRI y PRD, resaltó que, ante el abandono a este sector por parte del Gobierno Federal, es importante que se les atienda y apoye desde la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, se comprometió con locatarios y emprendedores de diferentes sectores de la capital, para generar políticas públicas desde el Congreso de la Unión, en apoyo a los pequeños y medianos empresarios que generan el 85 por ciento de los empleos en todo México.

“En los diversos recorridos que he realizado, después de la pandemia, me he dado a la tarea de apoyar a la pequeña y mediana empresa, muchos negocios cerraron por culpa de la falta de respaldo y apoyo del Gobierno Federal de Morena”, señaló Alejandro Domínguez.

Explicó a los ciudadanos que su plan de trabajo como diputado federal, incluye la gestión de programas de créditos blandos para poder hacer crecer los negocios, avanzar en capital de trabajo, adquisición de utensilios y el establecimiento de bases sólidas para fortalecer esa cadena básica y fundamental, dentro de la economía chihuahuense.

“El 85 por ciento de los empleos del país se generan por la pequeña y mediana empresa y no podemos dejarla caer, tenemos que ayudarles a los micro y medianos empresarios, trabajar junto con ellos, es un compromiso que estoy haciendo con ellos, tengo experiencia como gestor legislativo, que pongo al servicio de la comunidad”, manifestó el candidato.

Agregó que comprende el agobio que padece la comunidad económicamente activa ante el aumento de los gastos de operación de los negocios, las tarifas desmedidas de CFE y el castigo fiscal por parte de Hacienda Federal, sobre todo por la falta de incentivos fiscales para quienes emprenden y generan empleos.