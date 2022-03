Aras podría tomar acciones por abuso de autoridad

A días de que culmine el tercer periodo del aseguramiento de 80 bienes de la empresa Aras Investment Business Group, el abogado de la empresa, Jorge Hernández, comentó que pasaron cuatro meses de que se inició con el embargo de las propiedades de la empresa y las autoridades no han podido demostrar un solo delito, por lo cual están analizando alguna alternativa para valorar la actuación de la Fiscalía General del Estado.

“El aseguramiento de los bienes es una decisión unilateral, como lo maneja la Fiscalía, no nos notifican y no nos llaman a los aseguramientos, es por ello que promovimos los juicios de amparo correspondientes, entonces estamos a la espera, vamos a ver qué resuelve la Fiscalía en el tema; lo correcto es que se levantaran los aseguramientos, porque ya pasaron cuatro meses y no han encontrado nada”, señaló.





Edificio de Aras Investment Business Group / Foto: Manuel Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





El próximo 24 de marzo se vence el tercer plazo que solicitó la Fiscalía General del Estado para mantener asegurados los bienes de la empresa a través de una orden judicial, la cual fue extendida por 30 días más, luego de que venciera el primer plazo en enero, el segundo en febrero y casi el tercer periodo concedido por el Poder Judicial del Estado.

Compartió que a pesar de que todos los bienes se han mantenido asegurados por cuatro meses consecutivos, no se ha generado ni una sola judicialización de alguna carpeta de investigación, por lo que consideró que lo correcto y lo adecuado será que “levanten” los aseguramientos por los casi 100 días que se han mantenido en este proceso.

“Nosotros vamos a estar en la necesidad de valorar si el agente del Ministerio Público incurre en alguna responsabilidad al tenerlos asegurados por más de cuatro meses y no poder judicializar las carpetas de investigación”, explicó el abogado que representa a la empresa Aras Investment Business Group.

Recordó que además de las ampliaciones de los periodos de los decomisos, al inicio del proceso precautorio, la orden de aseguramiento inició por cuatro querellas que suman 2 millones de pesos y con eso aseguraron la totalidad de los bienes de Aras, “es excesiva la medida, por eso vamos a valorar y estudiar la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado”.

Jorge Hernández dijo que la FGE puede incurrir en algunos delitos como abuso de autoridad, uso indebido de funciones y atribuciones, por intentar buscar indicios en contra de la empresa y solicitar aseguramientos cuando no cuentan con información para poder judicializar una carpeta de investigación.

Aunque no tienen información de que la Fiscalía ya haya solicitado un nuevo plazo para los aseguramientos, dijo que la corporación para hacer dicha solicitud debe generar una justificación nueva que le permita al juez determinar si es motivo o no para que se extiendan otros 30 días los aseguramientos de los bienes.

Sobre el procedimiento para solicitar el nuevo plazo, dijo que deben justificar el motivo por el cual se solicita la ampliación del plazo, que no pueden ni deben ser similares al que presentaron en febrero.

Chihuahua Apoya estado a afectado de Aras con atención médica “Los amparos siguen avanzando, se requiere a la Fiscalía General que proporcione más elementos ante el juez de distrito, para que puedan llevar a cabo el estudio de fondo del amparo, sin embargo, la Fiscalía no ha proporcionado la investigación ni ha interpuesto recursos para entregar la carpeta de investigación, en eso estamos y ellos al final del día deben proporcionar la información al juez federal”, comentó.

El abogado Jorge Hernández detalló que a la fecha mantienen una notificación por una demanda ante el Poder Judicial del Estado y tres más ante el Poder Judicial de la Federación, las cuales están siendo atendidas, pero que a la fecha no tienen notificación alguna por parte de la Fiscalía local.

“Hay demandas improcedentes, porque el propio establece que cualquier controversia con la empresa, tendrá que realizarse ante los juzgados del fuero común, y no ante juzgados federales, se presentan ante instancias federales, pero deben resolverse por el Poder Judicial del Estado”, comentó sobre las demandas colectivas que mantiene ante la autoridad federal.

Dijo que hay unas que se presentaron ante el tribunal local, las cuales les notificaron una de ellas, así como tres más (una colectiva y dos de particulares) que están el Poder Judicial de la Federación, así como ninguna en el fuero estatal con la Fiscalía General del Estado.