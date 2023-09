Flujo migratorio se disparó desde agosto: Santiago de la Peña

El flujo migratorio en el estado de Chihuahua se vio incrementado significativamente a partir del mes de agosto.

Así lo dijo el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña quien recordó que, en los meses de mayo, junio y julio, la reducción fue bastante.

“Hubo un pico en el mes de abril que fue cuando la gobernadora exigió al Gobierno Federal que detuviera el flujo migratorio, a partir de eso hubo una reducción”, señaló el funcionario estatal.

De la Peña Grajeda expuso que en cierta parte, existen explicaciones sobre la reducción del flujo en los meses citados, pues fue temporada de calor extremo y al parecer eso contribuyó a que grupos de migrantes detuvieran su avance.

“Parte fue por el tema del clima, que por la ola de calor no tuvimos tanta presencia de migrantes; otros dicen que fue por el cambio de estrategia de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos”, dijo el secretario.

Reiteró que sí existió una marcada reducción en el flujo migratorio, sin embargo, en el mes de agosto se comenzó a ver con claridad un incremento de personas en esa situación, que siguen ingresando a la entidad.

Hizo énfasis en que se tiene un estimado de 12mil personas actualmente en Ciudad Juárez, mientras que los albergues tanto del Gobierno Federal como los de las asociaciones civiles, se encuentran al máximo de su capacidad.

“No hemos podido obtener una respuesta clara de la Federación, no hay una política migratoria, no hay la intensión de compartir los datos y no se ven acciones claras tendientes a solucionar ese problema; sigue llegando la gente a Juárez”, dijo.

