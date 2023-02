Asesinatos del narco son actos de terrorismo: Comunidad LeBarón

Adrián, Julián y la comunidad LeBarón en Chihuahua se sumaron a la propuesta que el pasado 8 de febrero lanzaron 21 fiscales de diferentes estados en Estados Unidos, quienes solicitaron al presidente Joe Biden que clasificaran a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ya que aseguran que representan un peligro para ambas naciones.

“Quiero que México acuse como terroristas a todos esos que siembran el terror, cualquier muerte que surge del crimen organizado es un acto de terrorismo, que no podamos salir de nuestras casas es un acto de terrorismo, por ese temor que nos genera el saber si vamos o no estar en tranquilidad, hay muchas víctimas inocentes y no está pasando nada”, dijo Adrián LeBarón.

Dijo que concuerda con la petición que han firmado 21 fiscales en los Estados Unidos, por el simple hecho que los cárteles mexicanos están generando el terror en la sociedad, a través de masacres, enfrentamientos y por el desprestigio por la vida, “nos hacen abandonar pueblos, desplazan gente, son actos de terrorismo y México no lo quiere reconocer a pesar de las miles de muertes que han generado”.

De acuerdo a la carta emitida por los fiscales en los Estados Unidos, argumentan que es necesario el cambio de clasificación de los cárteles de México, porque más de 100 mil ciudadanos norteamericanos han muerto en el último año debido al consumo de drogas y al menos el 60% estuvieron relacionados con algunas drogas como el fentanilo.

SI LOS CÁRTELES SON DENOMINADOS TERRORISTAS, GANA MÉXICO Y EL MUNDO



Solicitamos al @GobiernoMX que den seguimiento a la petición que están haciendo fiscales de EEUU al presidente @JoeBiden, para clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. (1/8) — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) February 10, 2023

“Apoyamos la propuesta, yo apoyo esa petición, porque queremos que se establezca un Estado de derecho, que se juzgue, se sentencie, empezando por los asesinos de mi hija, que están detenidos por delincuencia organizada, quiero que los acusen de terroristas, esa palabra no se puede pronunciar”, aseguró.

Adrián LeBarón explicó que además de que el país podría recibir apoyo monetario para combatir a los grupos criminales, tendrían intervención de las autoridades de seguridad para desarticular las bandas criminales que operan en el país, que ha sido una de las muchas peticiones que han realizado los habitantes, víctimas y varios sectores que quieren salir adelante.

Agregó que a México le conviene declararlos como terroristas, para que tengan acceso a recursos de Estados Unidos, y por eso celebró que los 21 fiscales en Estados Unidos, pidan al presidente Joe Biden que declare esa clasificación, que es la única forma de que se pueda hacer el cambio respectivo de estos grupos.

“Nadie le entra, la fiscalía no le entra, le hemos exigimos que los acusen de terrorismo y no quieren, por el costo político o el trabajo, sienten que arriesgan su trabajo, yo lo he vivido por más de dos años, le hemos exigido a la fiscalía, es importante que México entienda esta grave situación”, señaló.

Entre los motivos por los cuales considera que el Presidente de los Estados Unidos ha preferido no hacer el nombramiento de terroristas a los grupos criminales en México, es porque se incrementarían las solicitudes de asilo político dentro de aquella nación.

“No le entran, no quiere decir que no sean terroristas, a EU le preocupa más que tenga que abrir las fronteras a que México esté preocupado que Estados Unidos los invada, es la razón o justificación más infantil que he escuchado, no es cierto, nosotros estamos en esa causa y no vamos a ceder”, aseguró.