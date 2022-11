Ash Ketchum, el mejor entrenador Pokemón del mundo, así lo logró

A finales de los noventas llegó a la el anime que nos presentó la historia de un niño de que decide emprender un viaje para alcanzar el sueño de convertirse en el ganador de la y luego de 25 años, diferentes y algunas derrotas, pudo cumplir su objetivo.

Este programa japonés se convirtió en un de la televisión que estuvo presente en y varios países del es así, que está noticia no tardó en volverse tendencia, y muchos internautas ya están compartiendo sus en la web. Por otro lado, se desconoce si será el final definitivo de este universo.

Debido a su el personaje de Ash, acompañado de ha tenido diferentes series, así como que están pero, fue por primera vez en este 2022, que él obtuvo este galardón. A continuación, compartiremos los detalles de la batalla que lo llevó a

La victoria de Ash Ketchum

El triunfo de Ash se dio en la temporadaque se puede traducir al español comodurante el episodioestrenado este 11 de noviembre. Aquí se pudo ver al entrenador de 10 años continuar con la dura batalla en contra de León, quien fue el campeón de en

Por unos momentos, la fue interrumpida a causa de la llegada de un Pokemón legendario de nombre y aunque después continuó, el tuvo serios problemas, ya que perdió a cinco miembros de su equipo; y

Para la última ronda, optó por invocar a un oponente que siempre ha sido difícil de superar. Fue así, que y a diferencia de los intentos anteriores, para sopesa de muchos, Ash salió victorioso.

¡Lo ha conseguido! ¡Ash se ha convertido en Campeón Mundial! 🏆🎉 pic.twitter.com/KQuOFqM72T — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) November 11, 2022

De esta manera, es como 25 años después, Ash Ketchum de Pueblo Paleta se volvió el Campeón de la Liga Pokémon, esto tras ganar el Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación.

Lo que se sabe del futuro de Pokémon

Este hecho es considerado para los fanáticos un momento clave dentro del anime en general, pero hay quien se pregunta cuál será el futuro de la serie, pues con este capítulo se cerró el argumento principal.

Han surgido diferentes especulaciones al respecto, pero de acuerdo con el medio especializado ‘Comicbook’, ya hay nombre los siguientes tres episodios; el primero está titulado como ‘Project Mew’, mientras que el segundo ‘The Future I Gasp’.

Se presume que el tercero se llamará ‘Pokémon! I'm glad to Have to Met You’, que en español quiere decir '¡Pokemón! Estoy feliz de haberte conocido’, se dice que este nombre hace referencia al primer capítulo de toda la serie ‘Pokémon: ¡yo te elijo!’.

