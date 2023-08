Atiende Línea de Atención Psicológica en Crisis 540 llamadas entre mayo y julio 

Un total de 540 llamadas de personas que atraviesan por alguna crisis de ansiedad, depresión e ideación suicida, se han atendido a través de la Línea de Atención Psicológica en Crisis del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, cuyo objetivo es brindar contención en momentos críticos y prevenir intentos de suicidio.

César Iván Ruiz Varela, subdirector de Salud Mental del IMPAS, informó la Línea de Atención comenzó a funcionar el pasado mes de mayo, y de las 540 llamadas atendidas, 150 fueron contención psicológicas, de las cuales se detectaron 28 casos de riesgo suicida; 34 casos de ansiedad y 30 de depresión.

Esta es una de las acciones prioritarias del actual Gobierno Municipal completamente involucrado y comprometido en la prevención de suicidios, y en el trabajo por una sociedad sana tanto física, como emocional y psicológicamente.

A través del IMPAS, se ofrece a la población de la ciudad de Chihuahua atención a personas de todas las edades, hombres y mujeres, niños niñas y adolescentes

Esta línea comenzó a funcionar el 16 de mayo a población abierta y desde ese día y hasta el corte del 08 de julio, se atendieron 540 llamadas, de acuerdo a lo informado por el subdirector de Salud Mental.

De dichas llamadas, 150 se detectaron en estado de crisis y se brindó contención psicológica, y otras 390, recibieron orientación psicológica pues aunque solicitaron información no se detectaron en crisis.

Esta línea opera las 24 horas del día, es completamente gratuita y aunque más de la mitad -un 52%- de quienes llaman al corte del 8 de julio, fueron mujeres, se ha tenido una gran respuesta por parte de los hombres.

El subdirector de Salud Mental dijo que para el alcalde Marco Bonilla, esta línea y todo el trabajo que conlleva el fomento y atención en el tema de Salud Mental es de gran prioridad.

Una persona que se enfrenta a una situación de fracaso escolar, fracaso en sus relaciones interpersonales, o laborales puede atravesar por momentos difíciles y críticos, de ansiedad o depresión.

Por esto es fundamental estar alerta a las señales que pueda estar enviando a las personas de su entorno más cercano.

La persona se puede tornar cabizbaja, puede presentar cambios en el ciclo del sueño, ya sea que duerma demasiado o que no duerma, que cambie sus hábitos alimentarios (coma mucho o no quiera probar alimento) por lo que es importante no restar importancia a estas señales y acudir para tratarlo con un profesional.

La línea de atención psicológica es 614 194 02 00, las 24 horas del día.

Para pedir una cita en el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, se debe marcar al número 072, extensión 2259, 2260 y 2261. El horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes.