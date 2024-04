Atiende Protección Civil del Municipio 4 incidentes relacionados con vientos

Iván Rivera, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Chihuahua, informó que se atendieron básicamente cuatro reportes en relación por los vientos: una barda que se encontraba a punto del colapso, en el sector sur de la ciudad de Chihuahua, para lo cual se instruyó al propietario que hiciera las reparaciones necesarias, o bien, que procediera a la demolición correspondiente. También, dos árboles en peligro de colapso y unas láminas que estaban sueltas en una techumbre, de las que se le indicó al propietario para que las removiera o las asegurara.

“Hubo fuertes vientos durante el día domingo, y dadas las condiciones meteorológicas que se registraron, con ráfagas de hasta los 75 kilómetros por hora, se atendieron eventos donde hubo árboles y postes caídos; láminas, paneles solares y objetos sueltos; se reportó una barda caída. No hubo mayores pérdidas ni accidentes que lamentar”, expuso.

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, expresó que de acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, se exhorta a la población a mantener las medidas de protección, ya que incluso el día de hoy, lunes 1 de abril, se mantiene la alerta por fuertes vientos, de los que se estiman ráfagas de entre 65 a 75 kilómetros por hora.

“Les exhortamos también, a seguir con las recomendaciones de seguridad como son no arrojar cerillos, cigarros u otros objetos encendidos a pastizales, o lotes baldíos. Evitar realizar fogatas en parques o vía pública, no quemar pasto o basura, mantener limpio de maleza o basura los alrededores de la vivienda, y no depositar ramas de árboles ni basura en lotes baldíos. Resguardar la basura en bolsas o tambos, retirar de azoteas láminas u objetos que puedan ser susceptibles de caerse. De ser posible, salir de casa o conducir, y finalmente, resguardar a las mascotas en áreas seguras”, sugirió Fuentes Rascón.

Iván Rivera, explicó que se ha estado trabajando con diversas dependencias, entre ellas, Desarrollo Urbano y Ecología, que es la que otorga los permisos de construcción, a las personas responsables de obra para llevar a cabo estas actividades, para realizar inspecciones cuando hay presencia de vientos.

Roberto Fuentes acotó que el reglamento municipal prevé el cobro de algunas sanciones; incluso, más allá de la multa, en el caso de que alguna obra pueda considerarse como un riesgo inminente para la población, el responsable de la obra puede ser llamado para la demolición. Si hiciere caso omiso de este llamado o de algún dictamen por parte de la coordinación, podría realizarlo la propia autoridad municipal, y trasladarse el cobro de esta demolición a través de un crédito fiscal de la Tesorería de Municipio.

“Cuando tenemos presencia de vientos fuertes, hacemos un rondín en ciertas zonas donde pueda haber mayor fuerza de los vientos, principalmente, en zonas de la periferia, donde puedan haber elementos de riesgo como bardas, láminas sueltas, árboles que no se encuentren en buen estado, o postes que puedan generar algún riesgo. Se trabaja en colaboración con la Subdirección de Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y también con diversas autoridades, tanto estatales como municipales. Estamos trabajando en conjunto y en cuanto tenemos conocimiento; o bien, la ciudadanía nos hace referencia de alguna situación de riesgo, la tenemos bajo vigilancia”, manifestó Iván Rivera Macías.

El coordinador de Protección Civil Municipal, compartió que cuando hay presencia de vientos fuertes, la principal recomendación es que se resguarden en sus viviendas; si no es necesario que salgan, que permanezcan ahí de manera segura. Si lo tienen que hacer por cuestiones laborales, de salud, o que tengan que salir, que lo hagan de la manera más segura, tratar de evitar pasar por anuncios que se encuentren en un estado evidente de deterioro o que estén dañados, o cerca de árboles secos. En las viviendas, mucha gente tiene cosas sueltas, láminas que no están bien fijas, y que pueden generar algún riesgo.

“Si manejan por la ciudad con la presencia de fuertes vientos, sugerimos también, que manejen a la defensiva, tener siempre en cuenta que se debe respetar el límite de velocidad, para que en caso de tener que hacer alguna maniobra preventiva o evitar algún choque. También, al salir a las carreteras del estado, que lo hagan con las mayores precauciones. Hay zonas que se ve comprometida la visibilidad, hay zonas de tolvaneras, el polvo limita bastantes metros la visión, por lo que es importante que no conduzcan a una alta velocidad”, finalizó Rivera Macías.