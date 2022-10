Aumentarán el cobro de Valor de Suelo y Construcción en municipio de Chihuahua

El Honorable Cabildo de Chihuahua aprobó con 16 votos a favor y cuatro votos en contra, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, que aplicarán durante el próximo año 2023, con un actualización de 8.7%, desde la sesión de Cabildo en la zona rural del Municipio de Chihuahua, en Ciénega de Ortiz.

El regidor Francisco Turati presentó el dictamen de la Comisión de Regidores de Hacienda y Planeación, para la aprobación del Anteproyecto de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aplicables para el siguiente año 2023, en la que se autorizó la actualización de los valores unitarios de suelo y construcción, aplicando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del 8.7%, correspondiente al periodo de agosto de 2021 a agosto de 2022, exceptuando las viviendas de nivel básico popular, según el padrón catastral, las que se incrementan solo en un 5.59%, equivalente a la inflación del ejercicio fiscal 2021.

Así mismo, se exceptuarán la vivienda económica, habitacional económico, según el padrón catastral, las que se incrementarán solo en un 7.1%.

Se autoriza, la actualización de los valores de instalaciones especiales y obras complementarias con un 16.55%, equivalente a la inflación de junio de 2021 a junio de 2022, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Productor, calculado y publicado por el INEGI.

También, se autorizó la reevaluación del valor catastral a todos los predios en general, en el cual, se utilice el valor catastral vigente al 31 de diciembre del año 2022, más su actualización con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 8.7%, equivalente a la tasa de inflación anual, estimada por el Banco de México, a fin de que los predios no se devalúen por cuestiones macro económicas y el simple transcurso del tiempo, y estos valores catastrales funjan como base para el ejercicio fiscal 2023.

Lo anterior, exceptuando a las viviendas de nivel básico popular –habitacional popular-, cuya base se re evaluará, actualizando su valor con el 5.59%, del Índice Nacional de Precios al Consumidor del año 2021, exceptuando la vivienda económica habitacional, cuya base se evaluará actualizando su valor al 7.1%. Se autorizó la incorporación de nuevas plazas comerciales, vialidades, condominios y fraccionamientos.

José Alfredo Navarrete Paz, solicitó ejercer un voto particular, con el propósito de eliminar el acuerdo número cuatro, en virtud de la discusión y posterior consenso, en el sentido de que se analizará y discutirá en su momento, en el proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para el ejercicio 2023, por ser el instrumento normativo correspondiente.

El regidor Eliel García, a nombre de la fracción edilicia de Morena, expresó que votaron en contra, después de realizar un estudio comparativo de las Tablas de Valores en 2021 y 2022, se encontró lo que calificó como una manipulación en la fórmula para el cálculo del valor catastral para el ejercicio fiscal 2022, acto que violenta el artículo 23 de la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 149, 154, 158 del Código Municipal para Estado de Chihuahua.

“Toda vez que ahí se muestra de forma textual la fórmula para el cálculo del valor catastral y el Código Municipal en su artículo 149 dice que se tiene que tomar el valor catastral anteriormente obtenido para poder calcular el impuesto predial. Esta manipulación es de manera ventajosa, ya que el Valor de las Instalaciones Especiales y obras complementarias se suma directamente el valor del terreno y al valor de construcción, y no conforme con esta alteración se le aumenta al VIE el 16.55%.”, indicó el Regidor de Morena Eliel García al justificar su voto en contra de la actualización de las Tablas de Valor.

En ese sentido, señaló que el aumento pretendido en las Tablas de valores es inequitativo, injusto y arbitrario en cientos de colonias, ya que no puede ser un criterio porcentual general dadas las diferencias geográficas, territoriales, comerciales, de infraestructura entre otras, indicó el Regidor Eliel García.

Destacó que por parte del Municipio de Chihuahua no existe un diagnóstico o estudios del rezago en las tablas que permita analizar de fondo el cómo se puede ir actualizando de forma justa y cronológicamente, y permitir así alcanzar el equilibrio en base al desfase histórico que se menciona, “Y de existir no nos fueron presentados”, finalizó.

Por su parte el regidor Morán, aclaró que habían hecho una revisión, y que se iba a quitar el punto cuatro, porque finalmente no se hizo un consenso, y propuso que en las previas se analicen los acuerdos, para hacer un mejor trabajo para beneficio de la ciudadanía.

La regidora Elvira Villarreal, argumentó que su voto fue en contra por coincidencias con las fracciones del Partido del Trabajo y de Morena, sin embargo, tiene diferentes fundamentos. “Se ha dicho que el predial no va a subir, y la administración responde que no, sino que es una actualización. Me siento obligada a votar en contra de este acuerdo, que a pesar de lo que se discutió durante tantas horas, no hubo manera de convencer a la mayoría de voltear a ver a las personas que están afectadas en su economía y el próximo año, sufrirán un incremento en el cobro de sus impuestos asociados con la propiedad inmobiliaria. No perdamos de vista eso”, exhortó.

Para finalizar, el regidor Francisco Javier Turati Muñoz, aclaró que la actualización que se dictaminó y aprobó en Cabildo, no fue sobre el impuesto predial, sino sobre las Tablas de Actualización de Suelo y Construcción.

