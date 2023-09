Bonilla advierte que 200 mil árboles agotan el recurso del acuífero Villalba

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, cuestionó sobre el abastecimiento de agua de 200 mil árboles que son regados con recurso hídrico del acuífero Villalba, en las inmediaciones de la zona de Mápula, ante el inminente colapso por la sobreexplotación que se incrementó en alrededor de 40 millones de metros cúbicos en tan sólo ocho años.

“Entonces la pregunta es, ¿de dónde se van a regar los cerca de 200 mil árboles que están el día de hoy sembrados en este acuífero? Es un tema que preocupa y que creo que debe ocupar a la autoridad ambiental, a la autoridad del agua. Y bueno, que esto sí debe ocuparle también y preocuparle a la jueza, el saber por qué va más allá de contaminar el agua”, acotó.

Esto último, al referirse al juicio que sostiene el gobierno municipal de Chihuahua por una serie de amparos de personas físicas y morales, quienes promovieron recursos legales contra el proyecto del Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, al argumentar que el acuífero sufriría contaminación por la filtración de lixiviados al subsuelo.

“La verdad es que el 95% de este acuífero se utiliza para riego agrícola. Eso sí es un daño irreversible al medio ambiente. Es preocupante. Ojalá y la jueza lo estudie a detalle este tema, porque más que afectación el Relleno Sanitario, esto es una gran afectación al medio ambiente del estado; no sólo de la ciudad, del estado completo”, declaró Marco Bonilla

Marco Bonilla Mendoza calificó como criminal la sobreextracción del acuífero Villalba, en la zona sur del municipio de Chihuahua, y acotó que es un tema que se tiene que resolver por la Comisión Nacional del Agua.

Agregó que esta sobreexplotación puede llevar a que el acuífero colapse totalmente y se quede sin disponibilidad de agua.

El alcalde Marco Bonilla aseveró que la decisión de construir el Relleno Sanitario Metropolitano en la zona de Mápula es porque los estudios que costaron cerca de 10 millones de pesos señalan que es el lugar idóneo. Y se dirigió a los dirigentes de la iniciativa privada que han sugerido que el Relleno Sanitario se construya en otro lugar:

“¿Qué le pediríamos a la IP? Que no nada más digan ‘aquí podrías construir tu relleno’. Que paguen esos 10 millones de pesos, que demuestren con los estudios, que consigan los permisos ambientales ante la Semarnat, que nos entreguen el terreno con todo y autorizaciones. Y por supuesto, que nosotros estaríamos en la mejor disposición de cambiar el destino del actual Relleno Sanitario Metropolitano. Mientras, nosotros seguimos avanzando conforme a lo dicho por los estudios; no por el alcalde”, aseveró Marco Bonilla.

Acotó que los estudios los hicieron expertos en el tema como la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad La Salle y el Tec de Monterrey: tres de las instituciones más prestigiadas en este estado, no sólo la ciudad, quienes determinaron que Mápula es el lugar idóneo e ideal.

“Los empresarios, en lugar de estar privilegiando intereses personales o privados, deberían privilegiar el interés colectivo de esta ciudad, donde vivimos un millón de habitantes, y que les genera las ganancias a través de las empresas que tienen instaladas en esta ciudad”, expresó.

Para finalizar acotó que por parte del gobierno municipal continuará el curso del procedimiento jurídico y demostrará en el proceso jurídico que el Proyecto del Relleno Sanitario Metropolitano Mápula está fundamentado en la razón legal y la técnica.

Pide Mario Mata intervención de la Federación para proteger acuíferos

Mario Mata / Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

El director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, lamentó la situación del Acuífero Villalba, en la zona de Mápula, Chihuahua, donde se plantea que la extracción de agua ha aumentado tres veces en los últimos ocho años.

“Sí, es una mala noticia la sobre explotación, pero tristemente, es una realidad que vivimos todos los chihuahuenses. Urge tomar decisiones. Estas son aguas nacionales, todas las aguas subterráneas son aguas nacionales, y dependemos de que el Gobierno Federal coadyuve con el Gobierno Estatal para poder tener una solución y la solución es que el 100% de los pozos de agua de Chihuahua, cumplan con el requerimiento de la Ley de Aguas Nacionales, que la Comisión Nacional del Agua es la encargada de que se cumpla; y sabemos que no se está cumpliendo, desgraciadamente.

Acotó que en realidad, todos los acuíferos de Chihuahua están sobreexplotados.

“Sí es un problema grave que estamos atacando en coordinación junto con la Conagua y que esperamos un convenio de colaboración con Conagua, para que el Gobierno del Estado tenga la capacidad legal de poder intervenir en la gobernanza de todos los pozos, para todos los usos”, añadió.

Explicó que ya era del conocimiento que la zona del acuífero Villalba se encuentra sobreexplotado, y que es una zona, en la que nadie puede perforar para ningún uso. Incluso, para consumo humano está vedado.

“Todos los 42 acuíferos que están sobreexplotados, es porque no hay gobernabilidad. No es culpa de Conagua local, porque no tienen el presupuesto adecuado, no tienen vehículos, no tienen personal. Es un problema estructural de cómo el Gobierno Federal no le destina dinero a Conagua. Lo recomendado a nivel mundial es el 3% del Producto Interno Bruto, son más de 600 mil millones de pesos; y el presupuesto no superó los 60 mil millones de pesos. Quiere decir que es 10 veces menos de lo necesario. Es imposible”, aseveró Mata Carrasco.

En ese sentido, abundó que la distribución en todo el país es totalmente discrecional y sí se castiga a estados que no son del mismo partido que el Gobierno Federal, como es Chihuahua.

“Se nos castigó fuertemente en los dos sectores: hidroagrícola y agua potable; y otros estados que sí son del mismo partido, que no tienen tanta necesidad y que tienen menos hectáreas de riego, fueron beneficiados con mayor presupuesto”, afirmó.

Parral Urgen a proteger y administrar adecuadamente el agua de Chihuahua

Entre las acciones legales que solicita para el Gobierno del Estado de Chihuahua de la federación, es cancelar todos aquellos pozos que operen sin permiso ni concesión y que se acerquen a Conagua, para tramitar una concesión y con ella, que tengan su medidor y que a lo largo del año, se le verifique las mediciones, para que no se excedan de lo que está concesionado.

“Todo el mundo sabemos que se saca concesión por una cantidad, pero se extrae hasta diez veces esa cantidad. Es algo muy preocupante, que debemos ocuparnos todos los chihuahuenses. Es algo que la gobernadora Maru Campos Galván nos ha dado la orden expresa tanto al secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, -que es quien maneja el tema agrícola-; como a un servidor, que manejamos el agua potable, que hagamos todo lo posible porque Conagua, podamos trabajar de la mano. Yo insisto en un marco de un convenio de colaboración, que lo tiene el director de Conagua, el ingeniero Germán Martínez en su escritorio y que espero que lo pueda firmar pronto”, finalizó.

Acuífero Villalba, de los menos explotados en la capital: SDR

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua



El acuífero Villalba es uno de los menos explotados en Chihuahua, en comparación a los problemas que presentan otros acuíferos de la capital, indicó Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural en el Estado.

Este acuífero se encuentra localizado en la zona de Mápula, donde las actividades primarias contribuyen a su abatimiento. El secretario de Desarrollo Rural aseguró que se trabaja en la gobernanza del agua y la conservación.

Confirmó que el sector agrícola consume más agua que las ciudades, pero es donde se generan los alimentos, “Debemos tener un balance, si hay extracciones debe haber formas de estar infiltrando y conservar el agua”.

En el tema agrícola se debe contar con tecnificación de riego, ya que con ello se ahorra una mayor cantidad de agua.

Destacó que a pesar de que el acuífero Villalba es uno de los menos sobreexplotados, se debe administrar bien el recurso para que no llegue a las condiciones que presenta El Sauz Cabe señalar que la Comisión Nacional del Agua advirtió que la sobreexplotación del acuífero amenaza la disponibilidad a futuro y su abatimiento.