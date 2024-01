Brindó Desarrollo Humano y Bien Común apoyo a más de 5 mil 700 personas con discapacidad

En 2023, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, benefició a 5 mil 770 personas con discapacidad de los 67 municipios de la entidad, q través del Programa de Apoyo Alimentario.

Estos apoyos, consistieron en diez cajas con alimentos, que se entregaron a cada beneficiario entre los meses de junio a noviembre de 2023.

Manuel Mendoza, habitante del municipio de Rosales, compartió que este apoyo alimentario que otorga Gobierno del Estado a personas con discapacidad, es más que sólo una despensa.

Don Manuel, afirmó que "este tipo de apoyos cambian la vida, porque le dan a uno algo que poner en su mesa”.

Cabe señalar, que el apoyo a más de 5 mil 700 personas beneficiarias, se realiza a través de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Para este fin, se realizó una inversión de 138 millones de pesos con recurso estatal.

Además, con esta inversión se logró apoyar a personas adultas mayores, pues el Gobierno del Estado busca generar un impacto positivo palpable, en los sectores de la población que más lo necesitan.

El señor Víctor Manuel, expresó que "cuando no tiene uno nada, pues todo le hace falta. Unos años no me dieron el apoyo de las despensas, y cuando no hay trabajo, y todo eso, la despensa es muy benéfica para las personas que las necesitamos”.

Debido a que Víctor Manuel no cuenta con un trabajo fijo, los productos que se entregan como aceite, frijol, arroz, lentejas, entre otros, representan un gran beneficio.

“Yo pienso que el Gobierno del Estado en ese aspecto está actuando bien, porque se está solidarizando con las personas que realmente lo necesitamos", señaló Víctor Manuel.

Agregó que "yo creo que ven los problemas de nosotros; los ven como si fueran de ellos y por eso nos apoyan”.