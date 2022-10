Busca abogado de Octavio L. G. que le den prisión preventiva domiciliaria

Héctor Villasana, abogado defensor el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Octavio L. G., que fungió en tal cargo para la administración 2010-2016, informó que se busca que el imputado cumpla en su casa la medida cautelar de 12 meses de prisión que le impuso una jueza de control.

“La determinación de la jueza fue que se mantuviera la medida cautelar de la prisión preventiva, pero acogiendo a la excepción de su edad y un poco su estado de salud la va a cumplir en su domicilio”, explicó el defensor.

Agregó que la jueza dejó esta decisión supeditada a que se acredite en qué domicilio va a estar: que se demuestre la existencia del domicilio y que sea habitable, para que se le instale un mecanismo electrónico de monitoreo para vigilar que no salga de la casa.

“Estamos en el proceso, mientras tanto él está en el Cereso de Aquiles Serdán, una vez que le mostremos a la juez el contrato del brazalete, así como la existencia del domicilio ordenarán el traslado”, comentó Villasana.

Agregó que se espera que este procedimiento se pueda librar entre el jueves y el sábado, pues dijo que tienen todos los elementos para poder lograr que él pase la medida cautelar en su casa, en compañía de su esposa.

Recordó que mañana jueves se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso y ahí determinará la juez si continúa el mismo, o si de acuerdo a los elementos que presente la defensa, se puede dictar un auto de no vinculación a proceso.

“Consideramos que hay elementos para determinar que no hay un delito de desvío de recursos”, comentó el abogado y agregó que parte de su argumentación será precisamente el proceso en el que fue absuelto el empresario Otto Valles, de la empresa Valles Baca Hermanos, y que en teoría de la Fiscalía General del Estado, es la empresa con la que se simuló la compra de 3 mil toneladas de avena para supuestamente desviar 15 millones de pesos.

“Si el empresario acreditó que no había un desvío de recursos será parte de nuestra argumentación; ahora, lo que habría que aclarar es que la orden de aprehensión no es reciente, se dictó en el 2020, es una remanencia del procedimiento penal de ese año, por razones que desconocemos no se había ejecutado esa orden de aprehensión, él es un hombre visible, jubilado que vive en Chihuahua y tenemos argumentos suficientes como para pensar que el asunto no avance a una vinculación a proceso”, explicó el defensor.

