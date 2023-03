Buscan a Brenda Elvira, tomó taxi el miércoles pasado y nadie sabe de ella

Brenda Elvira Lechuga López desapareció el pasado miércoles 8 de marzo en la ciudad de Chihuahua capital, lleva ya siete días ausente y su familia sigue a la búsqueda de la mujer, de igual manera la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda.

Su madre Nora Isela Lechuga López declaró para este medio que la última vez que se supo de Brenda fue el pasado miércoles 8 de marzo, por la tarde Brenda y una amiga salieron a beber y por la noche abordó un taxi con dirección a su domicilio en la colonia Punta Oriente y de ahí en más no supieron de ella.

Nora Isela refirió que la amiga con la que salió Brenda no recordaba el número del taxi y tampoco las placas del mismo, de igual manera la mujer señaló que su teléfono se “reseteo” según lo que señaló la madre de Brenda.

Yo no sé muchas cosas, solo que la vieron por última vez el miércoles, anduvo tomando con una muchacha, una amiga, la muchacha dice que la mandó en un taxi, que se le borró todo del Iphone y ya no me dio razón.

Nora Isela indicó que no tenía contacto con la mujer ausente desde hacía casi un año y se enteró de la ausencia de su hija de 31 años de edad gracias a otra de sus hijas (hermana de Brenda).

“Supuestamente la chavala (la amiga de brenda) le marcó en el transcurso del camino y le contestó (Brenda) que todo bien y que hasta iba risa y risa con el taxista”, indicó Nora.

De momento no hay más información al respecto del paradero de Brenda, misma que lleva ausente ya una semana; según puede leerse en la ficha de la FGE, la mujer tiene 31 años de edad, con una estatura de 163 centímetros y 63 kilogramos de peso, de tez morena y complexión delgada.

Como señas particulares presenta un tatuaje en forma de la Virgen de Guadalupe a la altura de la pantorrilla derecha, en la muñeca izquierda un tatuaje con la forma del infinito y en la espalda baja uno de un corazón o rosa.

Ponen a disposición los siguientes números en caso de tener información que ayude a ubicar a la mujer: de la comisión de búsqueda 6144293300, extensión 11243 y el 6144293300 extensión 1433, 14335 y 14283.