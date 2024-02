Buscan que cirugía del corazón de César D. sea realizada en la Ciudad de México

Juan Carlos Mendoza, abogado defensor del exgobernador César Horacio D.J. dio a conocer que el estado de salud de su cliente, es delicado por lo que se buscará que sea intervenido del corazón, en la Ciudad de México.

“Su salud es complicada, está muy comprometida, es una situación muy compleja porque concurren al mismo tiempo distintas enfermedades que se han venido desarrollando en este tiempo en que se ha dado injusta y claramente violentando los derechos humanos y las garantías individuales, la prisión preventiva, tiempo en el que se le han desarrollado las enfermedades”, subrayó.

Te puede interesar: Determinarán en juicio oral culpabilidad o inocencia de exlíder juvenil del PRI

Explicó que los padecimientos del exmandatario, están supeditadas al problema de su arritmia cardiaca, lo que resulta bastante difícil de atender debido a la complejidad que se le ha desarrollado en todo su estado de salud, particularmente en el corazón.

El jurista señaló que César Horacio ya es candidato a una intervención de su corazón, tratándose de una cirugía realizada por medio de un cateterismo, lo que es altamente complicado.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Se está agendando con un equipo médico, la cual tendrá que ser en las próximas semanas, seguramente no pasará de un mes, seguimos pugnando y luchando para que sea fuera de la prisión preventiva, de la cual no tiene que porqué estar sujeto, no ha sido enjuiciado, no corre ningún riesgo de que pudiera violentar su proceso, poner en riesgo a algún testigo, no presentarse, etcétera, se han puesto todas las garantías”, manifestó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Juan Carlos Mendoza añadió que un juez federal ordenó que el imputado pueda llevar el proceso fuera de la prisión, sin embargo, un juez de control no modificó la medida cautelar conforme a los lineamientos de la sentencia de amparo.

Chihuahua Trasladan a César D. al Hospital Central; lo reportan delicado

Por este motivo, adelantó que se continuará pugnando para obtener el cambio de la medida cautelar y que una vez llevando el proceso en libertad, pueda ser intervenido en la Ciudad de México.

Destacó que se buscará por todos los medios posibles, que pueda estar en libertad para trasladarlo a la Ciudad de México, de lo contrario, se estaría trasladando al equipo médico hacia la ciudad de Chihuahua para realizar esa intervención.