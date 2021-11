Buscan UACH ser sostenible ante la gratuidad de la educación para 2024

La Universidad Autónoma de Chihuahua busca implementar un sistema de energía limpia a fin de hacer más sostenible su funcionamiento, se proyecta el gasto de 2 millones 600 mil pesos mensuales durante 8 años. A la larga el ahorro sería de 957 mdp en consumo de energía por 25 años.

El rector Luis Alberto Fierro Ramírez informó que el proyecto de implementación de paneles solares para generar energía eléctrica para la universidad inicio hace 2 años con los estudios de factibilidad.

La primer licitación se hizo en agosto, pero se declaro desierta, la segunda en octubre y el fallo será dado a conocer el próximo 16 de noviembre, sin embargo duda de que algún proveedor pueda cumplir con los requerimientos de la convocatoria.

Reiteró que el proyecto no es nuevo y se ha trabajado para hacer de la universidad una institución sustentable, toda vez que la Ley General de Educación Superior se establece la gratuidad a partir del 2024, por lo que se deben de reducir los costos de operación, pues el impacto económico al no contar con las colegiaturas será brutal.

“Mi responsabilidad es hacer de la universidad un espacio sostenible y dejar un plano para que pueda conducir la universidad con mayor holgura”.

Destacó que a pesar de que se discute la reforma energética, todo el país esta sufriendo un proceso de transformación hacia energías limpias, por lo que la universidad no se queda atrás, sobre todo porque se les paga a la CFE más de 3 millones de pesos, por lo que en el estudio de factibilidad se estableció no pagar más de 2.6 mdp.

Explicó que de esta manera la universidad no erogaría ni un centavo por el pago de energía. Con la reforma la universidad no sufriría cambios, ya que la generación de energía sería in situ, es decir, se produce y se gasta en la universidad por lo que no necesitaría ningún porteo de trasmisión.

A la larga el ahorro sería de 957 mdp en consumo de energía por 25 años. En esta segunda licitación hubo un variación de precio, sin embargo las especificaciones técnicas de la universidad son muy elevadas.

Dijo que será difícil que un proveedor cumpla con los requerimientos, sin embargo se analizarán las diversas propuestas.