Califica regidor como lamentable el proceso de licitación del nuevo relleno sanitario

Eliel Alfredo García Ramos, regidor y coordinador de la bancada de MORENA en el Ayuntamiento de Chihuahua, calificó la situación del amparo interpuesto en contra del nuevo relleno sanitario como lamentable.

"Es muy lamentable que, en un tema tan importante para la ciudad de Chihuahua, en el cual nosotros (MORENA) hemos estado a favor desde la campaña de 2021, se vea empañado por estas situaciones. Esto no es otra cosa que lo que hemos señalado desde hace semanas: falta de transparencia y falta de hacer las cosas correctamente por parte del Gobierno Municipal", expuso.

Eliel García profundizó en el tema al mencionar que hasta la fecha actual, -a pesar de haber realizado una solicitud formal al alcalde Marco Bonilla y al director de servicios públicos, José De Lamadrid-, no se les han presentado los estudios realizados sobre los tres terrenos, de los cuales uno resultó designado para albergar el nuevo relleno sanitario metropolitano Mápula.

"Entiendo que la persona que interpuso el amparo cuenta con conocimientos sobre el tema. Además, puedo adelantar que tengo información de que en el fallo que se dará hoy, lunes 29 de mayo a las 4:00 de la tarde, sobre la primera licitación de trabajos para iniciar el relleno sanitario, sería que la empresa Construnaja, SA de CV, en asociación con Antonio Akel Quintana, podría resultar seleccionada", agregó.

García Ramos expresó que sería sumamente lamentable que esta información fuera cierta, ya que nuevamente, días antes de llevarse a cabo una licitación, el ganador ya esté acordado.

"En este caso del relleno sanitario, participan cuatro empresas, no una como ocurrió con el caso de Teletec y la luminaria LED, donde en ese entonces pudieron declarar desierta la convocatoria, pero no quisieron. Aparentemente, en esta licitación no debería haber favoritismos por parte del Gobierno Municipal", acotó.

“Sería lamentable que rumores de que Construnaja SA de CV sea la empresa beneficiada en el tema del relleno sanitario, sea cierto”, finalizó el regidor y coordinador de la bancada de MORENA, Eliel García.