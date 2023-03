Carpetas de investigación no deben cerrarse, “El Chueco” no actuó solo: Pato Ávila

El sacerdote jesuita Javier “El Pato” Ávila, aseguró que las carpetas de investigación en contra de José Noriel P.G. alias “El Chueco”, no deben cerrarse tras la muerte del presunto líder criminal en los límites del estado de Sinaloa y Chihuahua, esto ya que asegura que hubo más involucrados y que el responsable no actuó solo en los homicidios dentro del municipio de Urique.

“Creo que las carpetas de investigación no se pueden cerrar, porque quedan muchas cosas pendientes, ya no está el sujeto a quien se le va juzgar, pero hay elementos que deben seguir en investigación, este sujeto no actuaba solo” fueron las palabras del Sacerdote quien ha seguido y exigido justicia por sus compañeros asesinados en la Sierra Tarahumara.

El día jueves, a un día de que se diera a conocer el hallazgo del cuerpo de "El Chueco", el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, anunció que las carpetas que mantenía abiertas el presunto líder criminal, “han fenecido” es decir que las mismas habían concluido y que solo se analizará la situación legal de los bienes para determinar su procedencia.

El Pato Ávila, considera que las carpetas no pueden terminar, ya que en los hechos, se ha demostrado que varias personas participaron en los diferentes delitos, toda vez que incluso hace un par de meses capturaron a dos personas a quienes señalaron de haber participado en el traslado de los cuerpos de todos los difuntos.

Dentro de las acciones del Operativo Conjunto para recobrar la paz y tranquilidad en el municipio de Urique, la Secretaría de la Defensa Nacional en colaboración con la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, capturaron a dos presuntos cómplices de “El Chueco” quienes resultaron involucrados en la inhumación clandestina de Paul Osvaldo B. R.

El 13 de julio de 2022, las autoridades de seguridad, detuvieron a José Pablo M. Q., alias "El Barbas", de 24 años de edad, quien forma parte de la organización criminal comandada por José Noriel, así como Alfredo Evaristo A. L., alias “El Chispa”, quienes fueron señalados por la autoridad en participar en la inhumación del cuerpo de Paul Osvaldo.

“Por otra parte, la misma muerte, las circunstancias en que se dio la muerte, no puede ser una carpeta cerrada, ni un borrón y cuenta nueva a la página, se tiene que hacer una investigación muy profunda a fondo” pidió el sacerdote, quien argumentó que es necesario obtener más información de todo el entorno del caso de José Noriel.

Dijo que es necesario, conocer el contexto en el que se dio la muerte, de donde llegó, quienes fueron, “no es fácil, no es sencillo, no sé qué razones tenga el Fiscal para decidir eso, es mi opinión, no es una opinión de un abogado, ni de un perito, sino un ciudadano, que sabe dónde está la ley, la justicia y por donde deben caminan las investigaciones, es una opinión nada más”.

También “El Pato” dijo que es necesario conocer qué pasó con los otros detenidos, qué pasó con las investigaciones, si todos o la mayoría de los casos, se encuentran en la misma carpeta, porque todo se derivó de una misma carpeta de investigación que inició con el homicidio de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique.

“Todo arrancó del mismo conflicto, hay que esperar los argumentos para decir eso, no quita, que nosotros sigamos exigiendo una investigación a fondo” sentenció.