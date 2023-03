Caso Ximena: Todo lo que sabemos sobre el caso de la mujer fallecida en el hotel Cortez

En junio de 2022 Ximena Silva de 21 años de edad desapareció en el centro de la ciudad de Chihuahua mientras se dirigía al centro a hacer unas compras. De acuerdo a declaraciones de su madre, Concepción Silva, acudieron de inmediato a las autoridades, pero al no recibir la atención esperada, desde ese día, la búsqueda quedó en manos de la propia familia Soto Silva.

La misma Concepción Silva colocó carteles en las calles e hizo publicaciones en las redes sociales, donde se precisaba cuándo y dónde fue vista por última vez, la ropa que llevaba, estatura y sus características en general.

Eventualmente, una presunta trabajadora sexual llamada, que se hacía llamar Lupita, se comunicó con la familia para chantajearlos exigiendo dinero, amenazando con asesinar a Ximena, quien aseguraban estaba bajo su poder. Ante esto, la familia cedió y depositó la cantidad de dinero que le solicitaban.

Al fin, después de seis meses desaparecida, en enero del presente año, Ximena regresó a su casa con vida, pero con graves afectaciones a su salud:

Mi hija es diabética, llegó con el azúcar muy alta, no se puede poner de pie porque pesa 25 kilos, necesita medicina urgente, acudimos al hospital pero no tenemos dinero

Ximena presentaba fracturas en las costillas y en la cadera, así como golpes en los brazos y en el rostro, grave desnutrición, además se presentar señales de abuso sexual. Por lo que la familia solicitó el apoyo de la comunidad, ya que carecían de recursos y seguro médico.

Foto: Cortesía | Familia Soto Silva

¿Víctima de trata de personas?

Poco después de esto, Ximena recibió atención médica del estado, con lo que se confirmó que había sufrido abuso sexual y había sido contagiada de VIH.

A su vez, la señora Concepción Silvia, declaró que durante la búsqueda de su hija descubrieron que estaba en manos de una presunta red de trata de personas que operaría en el centro de Chihuahua capital, misma que denunciaron ante las autoridades, sin que fueran tomados en serio.

Específicamente, Ximena y su familia denunciaron que fue prostituida a la fuerza en varios locales en las calles 12 y libertad, así como en la calle Juárez y la calle Victoria, por un sujeto apodado “El Santi”.

De acuerdo al testimonio de la víctima fue encerrada en habitaciones oscuras, a donde acudían constantemente decenas de hombres a abusar sexualmente de ella y golpearla. Este testimonio es consistente con su estado de salud, ya que su cuerpo presentaba signos de graves abusos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encargó de brindar apoyos médicos, económicos y de transporte a la familia Soto Silva, mientras iniciaba el proceso legal del caso.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) se encargó del caso de Ximena y se abrieron tres carpetas de investigación. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado información consistente sobre la existencia de la presunta red de trata de personas en el centro de Chihuahua.

Foto: Cortesía | Concepción Silva

Un triste desenlace

El 8 de marzo por la noche, Ximena, fue reportada como muerta en el Hotel Cortez del centro de la ciudad de Chihuahua. Se encontraba a lado de su madre cuando se desvaneció y perdió la vida.

De acuerdo al relato de la madre, ese día, miércoles 8, buscaron atención médica en el Hospital Psiquiátrico, sin éxito. No la aceptaron debido a que debía contar con un dictamen médico especial.

Este hecho habría hecho enfurecer a la pareja de la madre de Ximena, quien pateó y golpeó a la joven, cuya salud era ya de por sí débil.

“Me dijo que si me presentaba en su casa me iba a matar a mis hijos, me robó la silla de ruedas y el mandado que me había dado la gente, todo no me entregó ni la ropa”, relató llorando María Concepción.

Chihuahua Familia de Ximena denuncia maltratos por parte del personal del hospital donde fue internada

Una semana después de la golpiza, Ximena y su madre consiguieron apoyo para hospedarse en un hotel, con la esperanza de que la joven iniciara su recuperación. Sin embargo, alrededor de las 8 de la noche perdió la vida súbitamente en los brazos de madre. De manera que la causa directa de la muerte de la joven pudieron ser los golpes recibidos.

Me quedé sin mi niña y sin nada. Solo quiero justicia

Por demás, los hechos que precedieron a la muerte de Ximena resultan oscuros y confusos en muchos aspectos. Presentándose diversa información contradictoria e imprecisa, que no esclarece, ni su privación de la libertad, ni las condiciones específicas que llevaron a su deceso.

Sin embargo, el caso de Ximena sí es una de las muestras más impactantes de la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres de bajos recursos económicos, expuestas al abuso y a una inhumana violencia.