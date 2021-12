Celebra AMLO el ataque a la corrupción en Chihuahua

El presidente Andrés López Obrador celebró el combate a la corrupción que se anunció por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al tiempo que señaló las grandes afectaciones que ha ocasionado esa práctica ilícita al estado grande.

“Aquí en Chihuahua, celebro que la gobernadora esté hablando del combate a la corrupción, porque eso ha afectado mucho a Chihuahua, se han dedicado a saquear el estado de Chihuahua. No en tiempos recientes; lleva décadas el saqueo en Chihuahua. Ya basta de la corrupción en todo el país”, aseveró el presidente de la República.

En ese sentido, el ejecutivo nacional, afirmó que se ha limpiado de corrupción en los funcionarios del Gobierno Federal, donde aseguró que esa práctica ya no se realiza, como ocurría en otras administraciones, “aunque le duela a sus adversarios políticos”, dijo.

“Ya no hay los grandes negocios que se hacían con la autorización de la Presidencia de la Republica, el entregar contratos para construir gasoductos y pagar precios elevadísimos, ya eso ya no. Ya no se privatizan los reclusorios para pagar hasta 5 mil pesos por recluso diario, por el servicio, de empresas que recibieron esos contratos, porque tenían influencias, algunas vinculadas a dueños de empresas de medios de información. No hay corrupción, arriba, pero tenemos que seguir limpiando, purificando la vida pública. Hace falta más, y que cada quien haga lo que le corresponde”, exhortó.