Celebran Día del Traductor con ciclo de conferencias en la Uach

La mañana de este viernes, y hasta pasado el mediodía, se realizaron diversas conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua para celebrar el Día Internacional del Traductor, en honor a las personas que se desempeñan en esta importante tarea que permite el diálogo y el entendimiento entre las naciones.

El reconocimiento se celebra el 30 de septiembre, en alusión al día de San Jerónimo, traductor de la Biblia y patrón de las y los traductores; por este motivo, alumnado y planta docente de la Academia de Lengua Inglesa presentaron una serie de conferencias e investigaciones que se realizaron en torno a la tarea de la traducción.

Las actividades comenzaron en el Cineclub de la Facultad a las 9 de la mañana, con la conferencia “Vídeos subtitulados por los estudiantes de la carrera de Lengua Inglesa”, a cargo de la Mtra. Carmen Salazar y alumnos de la Licenciatura.

Foto: Cortesía Facultad de Filosofía y Letras

Posteriormente, se continuó con una “Simultaneous Interpreting Exercise”, por la Mtra. Clauda Salazar y sus alumnos; en este ejercicio se resaltó el uso de ambos hemisferios del cerebro para poder realizar estas traducciones simultáneas, lo cual se ha generado gracias a las innovaciones educativas en el ramo.

También se presentó por el Dr. Erbey Mendoza Negrete y la alumna Marcela Valenzuela, “The imposible job of translators: from language to poetics”, en donde se analizaron las implicaciones de la traducción literaria y las dificultades que se enfrentan al traducir obras con una expresión lingüística tan subjetiva como lo es la poesía, así como el uso de regionalismos en la narrativa.

Foto: Cortesía Facultad de Filosofía y Letras

Para concluir las ponencias, se presentó “To omit or to adapt: problematic particles in English”, por el Mtro. Iván Rodríguez y la alumna Verónica Vásquez; cabe mencionar que hubo una nutrida asistencia de las y los estudiantes de las carreras de la Unidad Académica y posteriormente, convivieron docentes y estudiantes para celebrar en el Jardín de Epicuro.

Por su parte, el Dr. Erbey Mendoza Negrete, catedrático, traductor e investigador de la Facultad, celebró el regreso a las actividades presenciales de la Universidad e informó que la conmemoración del Día del Traductor estuvo coordinada por las maestras y maestros de la Academia de Lengua Inglesa.

Señaló que cada vez se potencia más la traducción a nivel estatal, pues hoy en día se encuentra bien regulada la acreditación como perito traductor y los centros de acreditación están precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en el Departamento del Diplomado de Inglés.

“Esta formalización asegura que el trabajo de traducción a nivel estatal mejore; esperemos que pronto podamos hacer un Colegio de Traductores de Chihuahua, pues actualmente no hay mucho reconocimiento al impacto de nuestro trabajo y eso afecta en los salarios y honorarios de las y los traductores, pues se desconoce que en realidad es arduo y complicado, que requiere de mucho conocimiento previo y mucha profesionalización”, destacó Mendoza Negrete.

Finalmente, dijo que los servicios de traducción que se ofrecen en la Universidad pueden contratarse por la sociedad en general en el Diplomado de Inglés, que se encuentra a espaldas del Teatro de los Héroes, donde se pueden traducir cualquier tipo de documentos.