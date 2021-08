Cepa Delta está en Chihuahua

La variable Delta del Covid-19 llegó a Chihuahua, y se encuentra en gran porcentaje de las personas que se han contagiado en las últimas semanas, informó el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que la Secretaría de Salud federal se encuentra realizando la cuantificación de casos de esta cepa que es sumamente contagiosa, por lo que hasta el momento sólo se sabe que se ha registrado en muchos de los últimos contagios

Señaló que hay ocho veces más de enfermarse si la persona no recibe la vacuna, por lo que instó a la población a vacunarse con las dos dosis.

Agregó que en este momento de la tercera ola de la pandemia del Covid, sería difícil pensar que la variante Delta no hubiera llegado a Chihuahua.

Asimismo, dijo que todas las personas que se contagien en este momento de la pandemia son sospechosas de haberse infectado con la variante Delta, por lo que instó a continuar con medidas preventiva.

Puntualizó que es de vital importancia no viajar, no salir de no ser necesario, lavarse las manos y usar el cubre bocas de manera correcta.