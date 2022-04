Chihuahua 5to lugar en cuerpos sin identificar

El estado de Chihuahua se encuentra en la posición número cinco en la lista de las entidades con mayor número de cuerpos sin identificar, esto según el reporte Crisis Forense y Propuesta de Política Pública Forense del Gobierno Federal.

Dicho reporta señala que 10 estados concentran el 80 por ciento de los cuerpos sin identificar de todo el país; Chihuahua ocupa la quinta posición con 3 mil 788, daros hasta el 17 de marzo, fecha en que se emitió el documento.

De acuerdo al estudio realizado por el equipo de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, el estado de Baja California, es el primer lugar de esa lista, con 9 mil 087 cuerpos que no han sido identificados; la Ciudad de México ocupa la segunda posición con 6 mil 701 cuerpos; Estado de México, tiene 5 mil 968 cadáveres no identificados; Jalisco, registra 5 mil 738, mientras que Chihuahua, en el quinto lugar, hasta el 17 de marzo, contaba con 3 mil 788 cuerpos, ésta última cifra ha ido en aumento en el último mes.

Lo anterior debido a que la propia Fiscalía General del Estado, reportó que hasta el 18 del mes de abril, en esta entidad se resguardan 4 mil 875, sin embargo, la cifra cuenta con una significativa variación, debido a que hay algunos márgenes de error en la información compartida entre el estado y federación, pues es la cifra de poco más de 20 años atrás.

En todo el país la cifra de cadáveres sin identificar es de 52 mil 004, pero el 80 por ciento se concentra en los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y sonora, es decir, tan sólo estas 10 entidades, registran 41 ml 115 muertos que no han sido identificados.

El reporte Crisis Forense y Propuesta de Política Pública Forense del Gobierno Federal, señala que uno de los principales problemas, es que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni sobre los identificados no reclamados que terminan en las fosas comunes; no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación ordenada, dedicada a personas desaparecidas y sus familias.

Asimismo, la información genética que existe, no se comparte ni se contrasta, y no existen las capacidades ni voluntades para hacerlo de manera masiva; la información forense se encuentra fragmentada y en muchos casos no existe, no se trabaja con enfoque masivo y los servicios médicos forenses, son insuficientes; no existen capacidades institucionales, humanas y políticas a nivel estatal, para enfrentar la crisis forense.