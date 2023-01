¡Chihuahua bajo la neblina! la quema del rastrojo vuelve gris el cielo

¿Has notado una neblina en Chihuahua? este 11 de enero los ciudadanos de la capital no pudieron gozar del azul del cielo, la página de Tiempo Severo informó que se trata de la quema del rastrojo en campos menonitas ha provocado no solo una bruma gris, sin embargo según Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no bajo la calidad del aire.

Se teoriza que es por esta causa que la ciudad de Chihuahua pudo verse desde la mañana con la neblina gris, sin embargo este no es el único síntoma, pues se menciona que hay un olor característico por esta nube de monóxido de carbono, que fue llevada a la capital gracias viento del suroeste originado por tolvaneras.

Este humo se produce gracias a la quema de los restos de los campos después de cosechar los frutos / Fotos: Pedro Cordova | El Heraldo de Chihuahua

El llamado rastrojo, es como se le llama a los restos de tallos y hojas que quedan en los campos después de cosechar los frutos del mismo, este suele ser quemado a pesar de la recomendación de no hacerlo, pero para comenzar con la siembra.

El Gobierno Federal mencionó que la quema de los campos, que se usan en especial en productos difíciles, puede terminar hasta en incendio forestal si no está bien controlado, además de los daños en la calidad del aire, la pérdida de biodiversidad y empobrecimiento de los suelos de cultivo.

Se invita a tomar mejores alternativas para evitar los efectos secundarios de produce/ Fotos: Pedro Cordova | El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior reduce la masa microbiana, encargada de aprovechar los nutrientes del suelo, lo que puede provocar que empeore la estructura del suelo y la filtración del agua, perdiendo recursos como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio.

Aun que podría creerse que este bajaría la calidad del aire fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología quien desmintió lo anterior pues en esta ocasión el humo se junto con polvo, lo que si se manifestó, las estaciones de monitoreo de la calidad de aire nos arrojan una "calidad de aire buena".

Este humo puede afectar la salud de los ciudadanos/ Fotos: Pedro Cordova | El Heraldo de Chihuahua

Por estas razones, se les recomienda a los campesinos y productores, participar en mejores alternativas para sus cultivos, para el medio ambiente y podría ser perjudicial para la salud de las personas que habitan la zona.

Alternativas cómo reemplazar la quema por limpiar el rastrojo reincorporado al suelo los restos de sus cultivos, con lo que se evitan la pérdida de nutrientes y se ayuda a mantener la humedad.