Chihuahua, cuarta entidad con el menor índice de pobreza laboral según "México ¿Cómo vamos?"

El 22.3% de la población en el estado de Chihuahua se encontró en pobreza laboral para el cierre de 2023, un ligero descenso en relación al término de 2022 cuando se trató del 22.6 por ciento de la población, de acuerdo a datos de México ¿Cómo vamos?

Las entidades con menor porcentaje de pobreza laboral al cuarto trimestre del año pasado fueron Baja California Sur, Baja California y Jalisco con 15.1%, 21.1% y 22.0%, respectivamente; mientras que las entidades con mayor porcentaje de pobreza laboral fueron Chiapas, Oaxaca y Veracruz con 63.9%, 58.7% y 51.5%, respectivamente, según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En Chihuahua, entre el tercer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre del mismo año, se registró una baja del 1-8 por ciento de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

En el comparativo trimestral, 17 de 31 entidades federativas -sin considerar a Guerrero-, presentaron una reducción de la pobreza laboral. Las entidades federativas que ocuparon los tres primeros lugares por su disminución trimestral en el porcentaje de pobreza laboral fueron Tamaulipas con 3.9 puntos porcentuales; Sonora con 3.3, y Jalisco con 2.6.

En el cuarto trimestre del año inmediato anterior, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (pobreza laboral) a nivel nacional fue de 37.0%. En el ámbito rural la pobreza laboral fue de 50.1%; mientras que, en el urbano de 32.8%. El porcentaje de personas en situación de pobreza laboral fue 1.5 veces mayor en el ámbito rural que en el urbano.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real promedio per cápita en el cuarto trimestre de 2023 fue de 3 mil 139.61 pesos reales al mes. En el ámbito urbano el ingreso real per cápita fue de 3 mil 548.76 al mes; mientras que, en el ámbito rural fue de mil 867.74 pesos al mes. Lo anterior indica que el ingreso laboral real per cápita en el ámbito urbano es casi el doble en comparación con el rural.

Entre el cuarto trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2023, esto es el comparativo anual, se observó una disminución de la pobreza laboral en 23 de 31 entidades federativas, sin considerar a Guerrero. Destacaron San Luis Potosí con una disminución anual de 7.0 puntos porcentuales en el porcentaje de pobreza laboral, Campeche y Chiapas con 4.9, y Tamaulipas con 4.4.

En contraste, las tres entidades que presentaron un mayor aumento en la pobreza laboral durante el mismo periodo fueron Hidalgo con 3.3 puntos porcentuales; Guanajuato y Coahuila con 1.7 y Baja California con 1.3.

México ¿Cómo vamos? Precisó que la pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales.

El colectivo destacó que la pobreza debe eliminarse porque genera un círculo vicioso en el que por falta de recursos los individuos no pueden acceder a alimentos, educación, transporte y por tanto, no pueden generar recursos para salir de esta situación.