Chihuahua, entre los estados con más automóviles

Con 49 mil 556 vehículos por cada 100 mil habitantes, el estado de Chihuahua se posicionó en el décimo lugar del país durante el cierre de 2022, periodo en el cual un hogar promedio de 3.2 personas tuvo un automóvil.

El primer lugar en este sentido fue para Baja California Sur que registró 69 mil 133 unidades por cada 100 mil habitantes; en segundo sitio estuvo Ciudad de México, con 68 mil 941 vehículos por cada 100 mil habitantes; y en tercero, Morelos con 59 mil 267 vehículos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que las entidades federativas con menos incidencia en este sentido son: Hidalgo, Chiapas y Puebla, con 21 mil 812, 19 mil 379, y 18 mil 513 vehículos respectivamente, por cada 100 mil habitantes.

Así lo demuestran los gráficos elaborados por la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICsp), con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo a un comportamiento histórico, para el año 2012 se contabilizaron 1.2 millones de unidades en nuestra entidad; para el 2016 se incrementó a 1.6 millones; en tanto que en 2021 fueron 1.8 millones, y en 2022 se alcanzaron los 1.9 millones de vehículos.

Para el 2022, del millón 931 mil 820 unidades en circulación en el estado de Chihuahua, el 71 por ciento se trató de automóviles; el 26 % de camiones y camionetas de carga; el 2 % motocicletas; y el 1% camiones para pasajeros.

Cabe resaltar que en los últimos 10 años, en el estado de Chihuahua hubo un crecimiento del 57% de los vehículos de motor en circulación y para el 2022, 7 de cada 10 vehículos fueron automóviles.

Es de recordar que a pesar del alza en accidentes viales en los últimos tiempos, únicamente tres de cada 10 vehículos están asegurados en nuestro país, según información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), estadística que se replica en el estado de Chihuahua, señaló la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), sección Chihuahua.

Dicha cifra deriva de varios factores: uno de éstos tiene que ver con la falta de confianza hacia las aseguradoras; otro con la carencia de recursos para contratar una póliza; y la tercera se debe a no encontrar al agente o asesor de seguros indicado para atender las necesidades del conductor.

Existen tres tipos de coberturas en pólizas de seguros para vehículos: la básica, limitada y amplia; esta primera ronda en un promedio de 3 mil 800 pesos y para una pick up en alrededor de 4 mil 300; la cobertura limitada (que es la básica más la cobertura de robo) puede variar de 5 mil a 5 mil 500 pesos y en una pick up sube a 6 mil-6 mil 500 pesos; y la amplia ronda en los 9 mil pesos y para una pick up se eleva a 10 mil pesos, precisó la Amasfac.