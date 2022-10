Chihuahua deja de cobrar hasta 8 mil 500 millones de pesos por agua no fiscalizada

El diputado federal Rubén Gregorio Muñoz dio a conocer que se buscará que los estados cobren el agua que no cobran, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, se dejan de cobrar hasta 8 mil 500 millones de pesos, tanto de agua potable no fiscalizada, así como del agua residual que no se cobra.

El legislador explicó que con esto se puedan generar recursos importantes para invertir en infraestructura destinada al cuidado del agua, así como a la captación y al tratamiento de las aguas residuales.

“Existen condiciones para que un estado apruebe hoy sus proyectos ante la Comisión Nacional del Agua; primero hay que destacar el gran compromiso del presidente López Obrador para el tema del agua para todo el país, por eso se les pide a los estados que cuenten con proyectos ejecutivos”, subrayó.

En este sentido, mencionó que para el Gobierno Federal es de suma importancia que existan bancos de proyectos ejecutivos ya priorizados para que los estados tengan claro, la inversión que se debe de hacer en primera instancia y lo que queda en un segundo plano.

Rubén Gregorio Muñoz, diputado federal / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior debido a que, si no existen proyectos ejecutivos, no se puede plantear la emisión de recursos económicos, pues no se trata sólo plantear las necesidades, sino de que se presenten proyectos técnicos que determinen el presupuesto necesario.

Adelantó que el proyecto de las aguas residuales para el uso agrícola en su totalidad, se implementará en una primera etapa en Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc, para que el agua residual tenga un uso y una reutilización final que permita crear lo que se le llama la economía circular del agua.

“Va haber más recursos para Chihuahua en materia del agua, porque debo de reconocer que existe un gran compromiso por parte de la gobernadora María Eugenia Campos y del titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, para trabajar en la creación de proyectos”, explicó el diputado federal.

Rubén Gregorio Muñoz, comentó que actualmente el presupuesto de la Conagua a nivel nacional es de 33 mil millones de pesos y se espera que para el ejercicio fiscal 2023, esa cantidad ascienda a los 50 mil millones de pesos.