Chihuahua, entre los diez estados con más muertes fetales

Chihuahua se encuentra entre los diez estados con la mayor tasa de muertes fetales, con 7.4 defunciones de este tipo por cada 10 mil mujeres de 15 a 49 años, superando la tasa nacional, que es de 6.7, de acuerdo a los resultados de las Defunciones Fetales en México que realizó el INEGI.

La Organización Mundial de la Salud define como muerte fetal, “la muerte previa a la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, independientemente de la edad de la duración del embarazo”. Indica que “según la edad gestacional, debe ser a partir 22 de gestación o un peso al momento del nacimiento mayor de 500 gramos”.

El estado de Chihuahua mantiene un promedio de 710 a 730 muertes fetales por año, un promedio de hasta dos embarazos de mujeres en edad fértil terminan en muerte fetal cada 24 horas y las causas más comunes son afectaciones al feto por factores maternos, complicaciones del embarazo, trabajo de parto y del parto mismo.

Estas causas conforman el 46.0 por ciento de muertes fetales a las que le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal con 27.1 por ciento.

Las muertes fetales tardías (de 28 o más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos, con 39.5%; le siguen las intermedias (de 20 a 27 semanas), con 36.0% y de las precoces (de 12 a 19 semanas), con 24.2%.

Entre las muertes que corresponden a los casos en los que la edad gestacional del feto era menor a las 22 semanas, el “aborto espontáneo”, como se denomina médicamente, es el más común entre las muertes fetales.

A nivel nacional el 83.5% de muertes fetales (19,217), ocurrió antes del parto, 15.3% (3,510) durante el parto y en 1.2% (273) de los casos no se especificó.

Además el 82.5% de mujeres recibió atención prenatal, en tanto que 15.0% no la recibió y 2.5% no especificó si recibió o no atención médica durante el embarazo.

La tasa nacional de embarazos que terminaron en muerte fetal en México para 2021 fue de 6.7 mujeres en edad fértil por cada 10,000 y las entidades federativas que presentaron las tasas más altas fueron Guanajuato 9.2; Aguascalientes con 9.1 y Estado de México con 8.7; en tanto que las tasas más bajas se registraron en Sinaloa con 3.5; Oaxaca con 3.7, y Quintana Roo con 3.8.

De acuerdo a la información brindada por instituciones de salud, en conjunto, la SSA y el Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron a las pacientes que presentaron 69.5 por ciento de las defunciones fetales. Por su parte, las unidades médicas privadas atendieron 15.0 por ciento de estos casos.

El documento del INEGI señala que las Defunciones Fetales se obtienen anualmente de acuerdo a los registros administrativos de las oficinas del Registro Civil distribuidas en todo el país. La SSA expone que la información que integra este tipo de muertes se suministra por 1,435 fuentes informantes, además de los casos que se reciben en formato digital por parte de la Secretaría de Salud en el marco del convenio vigente para el intercambio de información en la materia.