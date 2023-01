Chihuahua es la sexta entidad con más quejas contra los bancos

Chihuahua ocupó el sexto lugar nacional con mayor número de quejas al acumular 3 mil 026 reclamaciones en los primeros diez meses de 2022, contra los principales bancos, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El primer lugar es la Ciudad de México con 18 mil 118 quejas; Estado de México (12 mil 728), Jalisco (7 mil 681), Puebla (3 mil 718), y Nuevo León (3 mil 297) en quinto sitio, por delante de Chihuahua.

A nivel nacional, el Índice de reclamaciones ante Condusef por cada 100 mil contratos, es liderado por Scotiabank, Banorte, HSBC, Citibanamex, Santander, BBVA, Banco Azteca, Inbursa y BanCoppel, en ese orden.

Mientras que en participación de reclamaciones, el primer lugar es para Citibanamex, seguido por Banorte, Banco Azteca, Santander, HBCS, BanCoppel, Escotiabank, e Inbursa, según el reporte presentado por Condusef.

Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, la cuenta de ahorro, cuenta de nómina, cuenta de cheques son los productos más reclamados.

Las principales causas de reclamación tienen que ver con consumos no reconocidos, transferencia electrónica no reconocida, cargos no reconocidos en la cuenta, pago o depósito no aplicado total o parcialmente al producto o servicio, y disposición en efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario o cliente.

En lo que respecta a las instituciones bancarias que más resuelven a favor del usuario son: BBVA, BanCoppel, Santander, HSBC, Inbursa, Citibanamex, Banorte, Banco Azteca, y Scotiabank