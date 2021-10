“Chihuahua no será un estado sumiso”, advierte Maru Campos a AMLO

En entrevista con el conductor y comediante Víctor Trujillo “Brozo”, en el programa “TeneBrozo” en Latinus, la gobernadora María Eugenia Campos, advirtió que Chihuahua no será un estado sumiso ante el gobierno federal, si éste intenta “meterse con Chihuahua”.

Maru Campos afirmó que mantendrá el mensaje “Con Chihuahua no se mete”, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual solicitará sin confrontaciones y respeto.

El conductor y comediante señaló a la gobernadora de Chihuahua que el presidente AMLO “quiere un dominio total” en el que los gobernadores fueran delegados a lo cual la mandataria respondió ´que “las mujeres vamos a poner orden en el país y con Chihuahua no se mete, respeto por favor”

Dijo que no me confrontaría innecesariamente con nadie, creo en el diálogo para resolver los problemas pero agregó que ante un sistema político presidencial agotado, los estados y municipios deben ser tremendamente creativos para crear condiciones de empleo y que las personas tengan un empleo bien remunerado.

Foto: Captura de pantalla | Programa TeneBrozo

Abundó que someterse “a cuenta de te va a 100 millones de pesos, 2 mil millones de pesos ¿A cuenta de esa sumisión y estar viviendo de rodillas? ¿Vale la pena? ¿Tú crees que los chihuahuenses estarían de acuerdo con eso?”, cuestionó.

Agrego que no será víctima de algún intento de extorsión con algún expediente debajo de la mesa, pues dijo ya lo trataron de hacer y no lo lograron “He pasado por el pantano y no me he ensuciado las alas”.