Chihuahua no tiene problemas de agua potable, pero está en riesgo el ciclo agrícola 2025: JCAS

Chihuahua se encuentra en un grave problema por la falta de lluvias, sin embargo el abasto de agua para consumo humano está garantizado, sin embargo se corre el riesgo de que no haya ciclo agrícola para el 2025, es decir, se repita el panorama que la entidad vivió hace 30 años.

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), señaló que el abasto de agua para el consumo humano está garantizado, el 97 por ciento del abastecimiento de las ciudades es agua subterránea, “No tenemos problema en ese sentido, al contrario hemos aumentado la cobertura en el estado”.

Recordó que durante la administración municipal de María Eugenia Campos Galván, se realizó una fuerte inversión en infraestructura hidráulica, obra que no se nota, pero que brinda la oportunidad de que los ciudadanos cuenten con agua entubada en sus hogares.

“Chihuahua no tiene problema en agua potable, sin embargo en agua superficial y de uso agrícola, pecuario e industrial sí existe un gran problema”, señaló Mario Mata.

En la región Centro-Sur el ecosistema de presas del río Conchos va a tener un ciclo de riego restringido al 40% y en la presa Luis L. León mejor conocida como El Granero será de 60% cuando se cuenta con un nivel de almacenamiento del 97%.

Con la autorización de Conagua del 60% para el Distrito de Riego 090 crece la inquietud de que se pretenda llevar el agua hacia río Bravo para cumplir con el compromiso de Estados Unidos o para intentar que llegue a Tamaulipas.

En las otras dos presas del sistema que son La Boquilla se reporta un 37.9% y la Francisco I Madero registran 30.8%, un nivel bajo, que pone en riesgo el ciclo agrícola 2025.

“Si no llueve este año, existe el grave riesgo de que el 2025 no tengamos plan de riego, lo cual solo me ha tocado ver una sola vez en 1995”. Mario Mata consideró que México tiene el peor escenario de gestión hídrica en la historia.

El presupuesto para obra de infraestructura hídrica ha decrecido en los últimos años, solo se invierte la décima parte de lo que en realidad se debería destinar. La ONU y la UNESCO establecen, por lo menos el 3% de Producto Interno Bruto, lo cual representaría 600 mil millones de pesos, pero en México no se inyectan ni 60 mil millones.

El ingeniero Mata destacó que esa falta de inversión se ve reflejado en el Sistema Cutzamala, donde se disminuyó el flujo de agua para la Ciudad de México en 3 metros cúbicos por segundo, lo que va a representar un tandeo para por lo menos 30% de los ciudadanos.

En la región de Nuevo León se prevé que vuelva a presentar problemas de falta de agua en la temporada de verano. “En el país tenemos un problema muy grave de falta de inversión en infraestructura hídrica y en la gestión hídrica, hay organismos operadores con muy baja eficiencia, robo o huachicoleo del agua tanto potable como agrícola, pecuaria e industrial”.