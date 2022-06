Chihuahua, tercer lugar en donación altruista de sangre

El estado de Chihuahua ocupa el tercer lugar en donación de sangre altruista, con un 25.2 por ciento del total de unidades (altruistas) en el país, que en los primeros cuatro meses de 2022 fue 36 mil 015, de las que 9 mil 559 corresponden a Chihuahua , de acuerdo al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea

La entidad mantiene el tercer sitio con más donantes voluntarios desde 2021, en que se registraron 108 mil 045 unidades en el país, de las 36 mil 015 fueron de Chihuahua.

Los lineamientos del Centro Nacional de Transfusión, marcan que la persona voluntaria, pasa en primer término por una revisión médica para realizarle un historial clínico, por lo que la donación es un proceso seguro, e incluso quienes enfermaron de Covid-19 pueden ser donantes tras haberse recuperado la enfermedad y pasar los exámenes médicos que acrediten un buen estado de salud.

El médico practique una revisión general para valorar si la persona es candidata a donar y si no hay contraindicaciones, comienza la donación (extracción de sangre) que durará alrededor de 10 a 15 minutos.

Una vez que ha concluido la donación, la persona debe reposar y tomar el refrigerio que en el lugar se le proporcione.

Una persona que es donadora, regenera se sangre, pues el organismo detecta que se está donando, inmediatamente pone en marcha un complejo mecanismo que “fabrica” sangre nueva.

Donar sangre es un acto de solidaridad que salva vidas: IMSS

El titular del IMSS en el estado, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, destacó la importancia de donar sangre, ya que esto puede salvar vidas. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, a conmemorarse este 14 de junio, invitó a la población de 18 a 65 años, a donar sangre de manera altruista.

Informó, que este año, México es la Sede Mundial de la Donación Altruista, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, y el lema es: “Donar sangre es un acto de solidaridad, únete al esfuerzo y salva vidas”.

El titular destacó que: “contar con sangre segura y suficiente asegura el tratamiento oportuno de personas que sufren algún accidente grave, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia, además de quienes reciben un trasplante o a mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea”

Actualmente, el IMSS cuenta en la entidad con 4 bancos de sangre, ubicados en: el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua; en el Hospital General Regional (HGR) No. 66, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06 y en el HGZ No. 35, estos últimos en ciudad Juárez.

Además, de los centros de colecta ubicados en el HGZ No. 11 en Delicias y en el HGZ No. 16 en Cuauhtémoc.

Los requisitos a cumplir antes de presentarse a donar sangre, son tener entre 18 y 65 años (comprobar con identificación oficial). Tener un peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1.50 metros.

De igual manera, no padecer diabetes o hipertensión, no haber ingerido bebidas alcohólicas 48 horas antes de la cita; no haber padecido hepatitis; no padecer infecciones como gripe, herpes o diarrea

También, deberá transcurrir más de un año después de realizarse el último tatuaje, perforaciones o acupuntura.

Los interesados en donar sangre de manera altruista deben acudir con 8 horas de ayuno y con identificación oficial al banco de sangre de su región, en un horario de 6:30 a 9:00 horas, de lunes a viernes en las áreas anteriormente mencionadas.

