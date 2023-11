¡Cierra el 2023 con dos oros! Chihuahuense de la Guardia Nacional Sara Hernández

Con una experiencia deportiva de practicar el atletismo en los últimos diez años, la atleta chihuahuense Sara Iveth Hernández Martínez de la Guardia Nacional, sigue en plan ascendente dentro de esta disciplina después de su participación en el evento denominado Campeonato Regional de la NCCMA 2023 celebrado recientemente en Ciudad Juárez y sigue trabajando para lo que serán las próximas competencias en las que espera estar presente.

Integrante del equipo de atletismo de la Guardia Nacional y bajo la dirección deportiva de su entrenador, el cuatro veces olímpico chihuahuense Horacio Nava Reza, subió a lo más alto del podio en dicha competencia en sus dos pruebas en que participó, por lo que fue una de las protagonistas del evento representando a México en esta justa deportiva.

En esta, su participación más reciente, se agenció dos medallas de oro en el evento de la NCCMA de Juárez, pues se llevó el triunfo en la prueba de los 10 kilómetros de la modalidad de ruta con un tiempo de 44 minutos y 27 segundos, en tanto que, su segunda presea dorada la consiguió en los 10K de marcha con marca de 56 minutos.

En entrevista telefónica exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, indicó que: “Es un orgullo pertenecer a la Guardia Nacional, ya que en esta institución se me ha enseñado que la disciplina, el esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos, son fundamentales para quienes desean servir con profunda vocación al pueblo de México”: indicó la destacada deportista chihuahuense.

“También me ha dado la identidad y pertenencia al sentirme comprometida con la institución, pues me ha inculcado por el sendero de la disciplina y preparación constante”: “Agradezco los apoyos brindados para seguir en el deporte, el cual me fue inculcado desde niña y espero llegar a ser una gran deportista en mi disciplina y poner en alto el nombre de México y de mi institución en futuras competencias internacionales”.

Adicionalmente, dentro de su palmares deportivo, Sara Iveth ha tenido participaciones en varios eventos como el Campeonato Enrique Morales de Monterrey con medalla de oro, mientras que con preseas de bronce, se activó en la Olimpiada Nacional 2006 y en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2011. También estuvo presente en la justa International Race Walking Challenger Chihuahua 2006 con un quinto lugar, estando presente en dos ediciones más de esta competencia en los años 2011 y 2012.

¡Conócela!

Nombre: Sara Iveth Hernández Martínez

Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1988

Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.

Edad: 35 años

Categoría: 35 a 39 años

Peso: 51 kilogramos

Estatura: 1.56 metros

Deporte: Atletismo

Pruebas: 10K marcha y carrera