Ciudadanos piden frente a Congreso la legalización de la marihuana

Un grupo de ciudadanos acudieron al Congreso del Estado para entregar un documento en el cual solicitan que se realicen cambios legislativos que garanticen los derechos del libre desarrollo de la personalidad, así la legalización del consumo del cannabis.

Posteriormente se manifestaron frente a las instalaciones del poder legislativo, donde expresaron que el cannabis contiene propiedades que ayuda a la salud, a diferencia del cigarro que provoca entre otras enfermedades el cáncer.

Indicó uno de los manifestantes que continuarán con la batalla legal en Chihuahua, como en otras entidades, para que se deje de criminalizar el uso del cannabis, concluyó.

Cabe mencionar que el tema continúa en el Congreso de la Unión, donde en su momento hubo los siguientes posicionamientos:

Por la bancada del PAN, el senador Damián Zepeda externó su rechazo categórico al consumo lúdico, aunque los panistas podrían respaldar el consumo medicinal.

"Estoy en contra de que se abra el mercado de las drogas. Soy papá y tengo tres niños y no veo positivo que mis hijos vayan a la esquina a comprar mariguana. No creo que traiga nada de bueno. No veo nada de bueno en fumar por diversión. No creo que debamos abrir Oxxos de mota", planteó.

Marihuana / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Por el PRI, las senadoras Sylvana Beltrones y Claudia Ruiz Massieu adelantaron el respaldo del tricolor al dictamen, pero advirtieron que debía ser mejorado.

"Es un dictamen poco satisfactorio y no reduce el mercado negro", dijo Beltrones, quien además consideró necesario alentar campañas de prevención para reducir el daño por el consumo de la cannabis.

Joven fumando marihuana / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"Necesitamos una despenalización real", propuso Ruiz Massieu, quien celebró que pase de un mercado ilegal a uno legal.

El emecista Juan Zepeda aseguró que la regulación representa un avance. “Sí es responsabilidad de nosotros generar estas acciones. Este momento es vital para que podamos cambiar los paradigmas e ir hacia un nuevo camino. En materia de cannabis MC suscribe estas consideraciones".

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, estimó que México habría dado un paso importante en la exigencia de la regulación. “Tenemos que quitar el tabú de la planta de cannabis. Ver la planta de mariguana no significa narcotráfico".