Ciudadanos preparan rituales para recibir el Año Nuevo

Salir de casa con una maleta en mano, comer uvas y lentejas, además de usar prendas de ropa interior de diferentes colores para atraer dinero, amor y prosperidad son algunos de los rituales que realizarán los parralenses durante esta celebración de fin de año.

Al celebrarse la entrada del 2023, algunas familias suelen realizar algunos rituales para atraer bienestar a su familia durante todo el año, así como amor, dinero, prosperidad y paz.

Algunas familias suelen comer lentejas por ser un plato típico de fin de año, no sólo en México sino también en varios países de nuestra región latinoamericana. Reza esta tradición mexicana de fin de año, que sólo comer una pequeña ración de lentejas nos traerá prosperidad y buena suerte en el año.

El comer uvas es algo que casi todos los mexicanos y latinoamericanos hemos practicado la costumbre de comer 12 uvas en fin de año. 12 uvas, a medida que pedimos 12 deseos, uno por cada mes del año.

La música de fin de año, las tradiciones que en México tienen su “soundtrack”. “Yo no Olvido el Año Nuevo, porque me ha dejado cosas muy buenas…”. ¿Quiénes no han escuchado y bailado esta canción en la víspera del Año Nuevo?

El usar ropa interior de diferentes colores, esta es una muy particular tradición de fin de año en México y dicen, que quienes quieren conquistar un nuevo amor en el nuevo año, usan ropa interior roja. Y, quienes quieren tener un nuevo año lleno de prosperidad, usan ropa interior amarilla, símbolo de buena fortuna.

Si quieres salir de viaje este próximo año, no te olvides de salir con las maletas, a darles una paseadita por tu calle. Esta acostumbrada tradición mexicana de fin de año la practican con mucha disciplina unas cuantas personas.

De igual forma no puede faltar el “recalentado”, esta tradición de fin de año en México, consiste en reunirse con la familia y comer lo que haya quedado de la cena de fin de año. Y como todo en nuestra cultura mexicana, gira alrededor de la familia.

Por último, los abrazos de fin de año, la mejor de nuestras tradiciones de fin de año en México, así como en toda América Latina, es el abrazo para desearnos un Feliz Año Nuevo. Esta simbólica tradición es la mejor manera de despedir el año viejo y recibir el año nuevo, en familia.