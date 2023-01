Ciudadanos texanos piden que termine cruce ilegal de indocumentados en El Paso

El Paso, Texas.- En las afueras del Centro de procesamiento de Migrantes del Condado de El Paso, diferentes ciudadanos se manifestaron en contra de la visita del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden a quien le exigieron terminar con el cruce ilegal de indocumentados.

Esto sucedió durante el último evento programado en la agenda del Presidente, donde un grupo de ciudadanos identificados como "Bordersecurity" pidieron que termine el cruce ilegal de indocumentados, ya que consideran que se está generando una crisis en El Paso, ante la presencia de miles de personas que no tienen a donde ir o que solo están esperando una ayuda humanitaria.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Los inconformes, consideran que es necesario ver por todos aquellos aquellas personas que se encuentran legalmente en el país, ya que existen muchos indocumentados que cuentan con antecedentes penales, que no saben cuales son sus intereses de permanecer en la ciudad y vulneran la integridad de los ciudadanos a quien consideraron legales.

"A todos los que están ilegales, vengan a mi país legalmente, el es mi presidente, no es su presidente, que termine el cruce ilegal de ilegales, no podemos esperar más, que vengan legalmente y no de esta forma" son algunas de las reacciones que emitieron a las afueras del Centro de procesamiento de Migrantes del Condado de El Paso.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Consideran que los crímenes han incrementado, incluso declararon que hace un par de días habían detenido a varios indocumentados por algunos delitos como robo y agresiones sexuales, por lo que dicen que no se encuentran seguros en su país donde se mantienen legalmente.

Los inconformes, dicen que los hispanos son conservadores, que son trabajadores, que son creyentes de un Dios, pero que los indocumentados representan lo contrario a los ideales de los conservadores, esto tras la visita del Presidente Joe Biden, que se encuentra saludando el centro de migrantes dentro de un operativo de seguridad.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Por la mañana, el Gobernador de Texas, Greg Abbott entregó una carta con una serie de peticiones al Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que entre otras cosas, le solicita retomar la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, así como designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.