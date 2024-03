Clausuró Gobernación Municipal de Chihuahua 11 establecimientos la semana pasada

El Gobierno Municipal, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, realizó 246 inspecciones a locales y establecimientos, de las que resultaron 11 clausuras en total, en el periodo del lunes 18 al domingo 24 de marzo; a nivel estatal, la Subsecretaría de Gobernación del Estado, informó inspeccionó 266 establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, lo que derivó en que efectuó dos clausuras y siete suspensiones, por incumplir con la normatividad vigente, en la ciudad de Chihuahua.

Entre las clausuras realizadas por Gobernación Municipal de Chihuahua, mencionó a seis restaurantes – bar, como el Yo Mera Caguamera, por extracción de bebidas; Dous Champahneria, por fuera de horario; Soul 27, por operar fuera de horario; Nanai, por extracción de bebidas y falta de guardias; La Cero 2, por operar fuera de horario; Cervecería Juventud, por riña; y el establecimiento Partners, por cobro de cover sin permiso.

De igual forma, se clausuraron otros cuatro establecimientos más por actas no atendidas en semanas anteriores, los cuales son, Licores El Norteño, Licores Mostos Independencia, Licores Mostos y La Barra Tradicional.

Por parte del operativo de Gobernación del Estado, en la ciudad de Chihuahua, clausuró el restaurante bar The Normal, por menor de edad con consumo de bebidas alcohólicas y no dar facilidades para la inspección; y el salón de eventos Terraza Cantera, por encontrar a menores de edad con consumo de bebidas alcohólicas, extracción, sobre aforo, cobro de cover y barra libre.

Además, efectuó las siguientes suspensiones, en la licorería Los Portales, por acta no atendida; en el restaurante El Vaquero Steak and Snack House, por falta de revalidación; tienda de abarrotes Modelorama El Noveno, por acta no atendida; licorería Licores MM, por acta no atendida; licorería Mis Nietos, por acta no atendida; restaurante Villa del Mar, por acta no atendida; y licorería en tienda de autoservicio Retorno, por acta no atendida.