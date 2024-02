Colegiatura no se invierte en mejoras para la UACH: Estudiantes con amparo

Estudiantes que optaron por interponer un juicio de amparo contra la Universidad Autónoma de Chihuahua y para exigir el derecho a la gratuidad en la educación superior consideran que la institución recibe muchos recursos y no se perciben las mejoras.

Una de las estudiantes de la Facultad de Derecho explicó que dos semanas antes de ingresar a las clases se interpuso el amparo y ayer por la mañana le entregaron la carta de exención de pago.

“Yo interpuse el amparo por cuestiones personales, además considero que los recursos aquí no están bien distribuidos y no estamos viendo un cambio en las instalaciones”, dijo.

Esta es la segunda vez que ella interpone un amparo para no pagar la inscripción, la primera vez lo hizo de manera individual y no tuvo problema, no fue necesario recoger dicha carta.

La joven explicó que dicha carta deben de entregarla en la Caja Única que se ubica en la Facultad de Zootecnia, la más alejada en la mancha urbana, “A pesar de que existen muchas cajas únicas me mandaron hasta Zootecnia”, señaló la joven, quien prefirió mantener el anonimato.

Como ella, varios estudiantes acudieron hasta la ventanilla de la oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Chihuahua para recoger el documento. La entrega comenzó el pasado lunes, sin embargo a fin de agilizar el proceso se está citando a los estudiantes por horario para cada uno de los siete juzgados federales.

Al llegar a la ventanilla se les pide que verifiquen la lista y en caso de no estar incluidos se anotan. Las encargadas de la ventanilla salen para avisarles a las y los jóvenes que deben de revisar el juzgado en el que se radicó su amparo.

Otra de las estudiantes de apellido Arias destacó que el dinero que la universidad recibe por concepto de inscripción no se aplica en las mejoras a la infraestructura, “Es como estar tirando nuestro dinero a la basura”.

Los estudiantes señalaron que en vez de agilizar el proceso decidieron complicar la existencia.

“Con presentar la carta va a cambiar mi estatus a inscrito”, dijo otro de los estudiantes quien se apellida Fierro, quien también prefiere pasar desapercibido, pero piensa que los recursos no se administran bien.

Un estudiante más comentó “Pensé que iba a ser más fácil, pero el proceso duró mucho tiempo”. Explicó que desde el mes de enero iniciaron con el proceso judicial y hasta ahora les dieron la carta.

“Se supone que con esto ya quedará listo y me saldrá el estatus de inscrito”, comentó el estudiante de la Facultad de Ingeniería, quien consideró que el beneficio es importante porque no les cobraron por el amparo y se ahorró más de 4 mil pesos.

