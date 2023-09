Como migrantes no votan, para Morena no son prioridad: Gabriel Díaz

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Díaz Negrete, denunció que la falta de atención que mantiene el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, respecto al tema migratorio corresponde a que ellos no tienen acceso al sufragio, “como no votan, para Morena no es prioridad”.

Por lo anterior, reprochó que únicamente atiende y está cercano a las personas que viven en la pobreza extrema asegurando su voto por medio de los diversos programas sociales que les ofrece, mientras que no se tiene un control ni un plan por parte del gobierno federal para controlar la crisis migratoria, “ellos básicamente abrieron las puertas del sur y para dejar pasar a los migrantes sin ningún problema, pero luego no hay ningún plan para ellos en todo el país”.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Finanzas Pide CCE redirigir recursos ante la crisis migratoria

De esa forma, insistió en que Morena no es un partido ni un gobierno humanista, sino electorero, pues lo único que les interesa son los votos que pueden obtener, mientras que en el país se tienen varias problemáticas sin resolver, algunos, cobrando la vida de mexicanos y extranjeros.

En ese tenor, lamentó que los más de 30 mil migrantes no cuenten con lugares suficientes y en condiciones para cumplir con el objetivo para los cuales han sido creados, por lo que las propias estancias se han convertido en una amenaza para las personas en tránsito, “no hay espacios suficientes porque al gobierno federal le vale madre”.

Por tal motivo, subrayó la necesidad que se tiene de que llegue un mayor recurso a la entidad para atender la migración y poder generar y acondicionar espacios que verdaderamente dignifiquen durante su estadía en México a las personas que provienen de otros países y que buscan cruzar al país vecino del norte, y es que resaltó que los propios migrantes son reiterativos en que lo que buscan no es establecerse aquí, sino llegar a su verdadero destino que es Estados Unidos.

Fue conciso al externar que en Acción Nacional no quieren que esta crisis humanitaria genere otra tragedia como la ocurrida en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, la cual advirtieron desde mucho tiempo antes, alertas que fueron ignoradas por la Federación, quienes se mantienen con oídos sordos a las exigencias y llamados por parte de los chihuahuenses.

Esta cuestión, ya no sólo se convirtió en una crisis humanitaria, sino económica, pues con el cierre de los puentes fronterizos, los transportistas tardan entre uno y tres días en pasar la mercancía, por lo que se prevé un aumento en el costo de varios productos, dado al retraso que se ha generado en las entregas, así como las pérdidas que se puedan generar.

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Gabriel Díaz Negrete / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Hizo un preciso llamado al alcalde de la ciudad fronteriza, Cruz Pérez Cuéllar, para que “deje la grilla” y atienda su municipio, y es que señaló que se le ha visto más en eventos anticipados de precampañas en lugar de atender las necesidades que se tienen además de lo relacionado a la migración.

SSPE refuerzo ante migración

Al ser la inseguridad una de las variantes que se generan por la migración, el dirigente estatal del PAN destacó que la Secretaría de Seguridad Pública ha reforzado su actuar especialmente en Ciudad Juárez, además de fortalecer la Plataforma Centinela, todo ello con el objetivo de prevenir los diversos delitos que se presentan y que se han intensificado.

Independientemente de la crisis migratoria, resaltó que el actual Gobierno del Estado ha marcado un precedente en el recurso de seguridad pública destinado para Juárez. En ese sentido, recalcó que el Ejecutivo estatal “está haciendo su chamba”, pero es menester que igualmente haga su parte la Federación y no abandone a la entidad en esta cuestión.

Tema electoral a abordar

Chihuahua

En el marco del proceso electoral que se avecina, Díaz Negrete comentó que, sin duda alguna, quien encabece la campaña para la presidencia municipal de Juárez por el Frente Amplio por México es alguien que deberá abordar el tema, “estamos demostrando que nosotros estamos del lado de los juarenses…nosotros lo que queremos es que los juarenses tengan tranquilidad en su día a día y entre otras cosas, el tema migrante va a ser un tema de campaña sin duda alguna”.

En relación a esa misma contienda electoral que tendrá fecha el 2 de junio 2024, dijo estar consciente de que “es un gran reto”, pero igualmente se mostró confiado con la labor que está encabezando la mandataria estatal, María Eugenia Campos, así como de las “buenas cartas” que se tienen en la mayoría de los municipios, por lo que aseguró no tener duda de que presentarán “muy buenos perfiles” a la ciudadanía.

Todo ello, permitirá dar una buena batalla electoral, logrando mantener los municipios con los que ya cuenta Acción Nacional y que son de los principales en toda la entidad como Chihuahua, Meoqui, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo, además de que acrecentarán el número de regiones que se pinten de azul, entre ellos Ciudad Juárez “les vamos a dar muy buen tiro”. Todo ello, traerá un cambio en la política estatal.

Alianza afianzada

En relación a la coordinación que mantiene con los dirigentes estatales del Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática, comentó que mantienen buena comunicación, logrando afianzar la alianza, “cada quien está plasmando sus visiones, sus necesidades” con argumentos sólidos respecto a quién debe encabezar cada uno de los municipios teniendo en claro que se requiere presentar lo mejor a la ciudadanía.

Igualmente, especificó que se está estudiando la cuestión de la paridad de género, así como otros lineamientos para concretar cuáles serán las regiones que encabezará cada uno de los partidos que conforman la coalición. Todo ello, lo darán a conocer en su momento, una vez que se efectúen los procesos internos y que se den los tiempos legales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Xóchitl en la X de Juárez

Ante la pregunta expresa de la fecha en la que se contará de nueva cuenta con la visita de la candidata virtual por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, explicó que aún no tiene conocimiento, pero este fin de semana se reunirá con los dirigentes estatales y espera que ya les comenten algo al respecto.

“Nosotros ya la queremos tener aquí. Yo me la imagino así en la gran X de Juárez haciendo la Xóchitl señal con la X de fondo, con el lugar lleno sin acarreados…estoy seguro de que tendremos grandes eventos con ella” expresó dando a conocer que están listos para todo el trabajo que se viene en la promoción.