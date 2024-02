Compete al partido dar declaraciones respecto a nombramientos de candidatos: Estrada

“Yo esperaría que el partido y sus órganos dieran alguna declaración en ese sentido, porque es algo que a ellos les compete”, fue lo mencionado por el coordinador de la bancada de Morena dentro del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, respecto al nombramiento de los candidatos a diputados federales por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Aseveró que: “una vez que el partido se manifieste, yo no tendré ningún problema en dar alguna opinión, pero me parece que debe haber ese aspecto de respeto nuestro”, añadió el legislador al insistir en que es prioridad que el partido emita declaración al respecto.

En ese tenor, únicamente recordó que fue un proceso que se desarrolló a nivel nacional a través del Comité de Elecciones perteneciente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en donde las dirigencias estatales no tuvieron injerencia alguna, motivo por el cual las listas fueron emitidas por los líderes nacionales.

Agregó que se congratula porque finalmente se hayan dado a conocer estas listas, debido a que “los tiempos ya están muy cercanos”, pues ya se deben hacer los registros oficiales, dado que las campañas para los cargos federales inician el próximo 1 de marzo.

Optó por no calificar las decisiones que fueron tomadas por los militantes del partido por medio de las encuestas y mediciones que se hicieron para definir a los aspirantes, pues recalcó que: “cuando participamos en procesos todos nos acogemos a las reglas de es proceso”.

En cuanto a los contendientes para los cargos locales, recordó que igualmente se están efectuando encuestas para la cual él decidió inscribirse y buscar la reelección como diputado local por el Distrito 08. Respecto a eso, dijo que se siente totalmente confiado de participar en la encuesta, de lo contrario, no lo hubiera hecho.

“Si no confiara, no me inscribiría”, agregó, recordando que está totalmente confiado de que esos procesos emanan del estatuto de Morena, en donde desde el inicio de estableció igualmente que el 50 por ciento de las candidaturas iban a ser destinadas a personas externas.