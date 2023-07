Con AMLO ocurrió lo que sabíamos que pasaría: Enrique de la Madrid

Durante la visita exprés que encabezó en esta entidad, el aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, subrayó que "es tiempo ya de abrir los ojos" y recordar que es posible un Chihuahua y México mejor lejos del “gobierno inepto” que ha demostrado hacer Morena.

Durante su reunión con agricultores en Rubio, pudo escuchar y observar la problemática que se vive en relación al servicio de energía eléctrica ofrecido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que dijo estar consciente del abandono al campo por parte del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, pues dejó sin cobertura a los productores, ha promovido una agricultura por contrato y dejaron sin luz a las entidades a través de los apagones.

Aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid / Foto: Gerado Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

“Ya ocurrió lo que yo sabía que iba a pasar”, expresó denunciando al gobierno que encabeza López Obrador de haber gastado el dinero en cosas innecesarias en lugar de brindar atención a las urgencias que tiene la población, razón por la cual hoy los ciudadanos sufren las consecuencias de esas decisiones en diversos rubros y de distintas maneras como los apagones de la CFE, lo cual impacta igualmente en el suministro del agua.

Respecto a este último tema, señaló el atraso que se tiene, por lo que explicó se requieren pozos; empero, la falta de energía impide poder mejorar las estrategias con el vital líquido, “no es un acto de Dios, son las pésimas políticas del gobierno de Morena que los mexicanos ya estamos empezando a pagar", insistió comparando incluso ese actuar con “actos del diablo”.

Añadió que, lo que inició como un slogan, hoy en día se volvió realidad, pues Morena “es un peligro para México”, pues enlistó que ha acabado con los servicios de salud, la agricultura, los empleos bien pagados, entre otras, por lo que urgió a que se haga un cambio.

Por lo anterior, externó que lo que esperaba de esta visita eran firmas, las cuales son más bien un pretexto para escuchar a la gente y poderles recordar que se tiene la posibilidad de cambiar el rumbo que lleva actualmente el país, por lo que se requiere trabajar de la mano para poder lograr esa reestructuración.

De esa manera, invitó a las personas a registrarse y firmar en el portal www.frenteampliopormexico.org.mx para que respalden a los aspirantes de la oposición y así, puedan avanzar a la siguiente etapa del proceso en la cual debatirán, situación que resaltó De la Madrid, pues aseveró que “lo que queremos los mexicanos es saber cuál es la visión del mundo de los que estamos en este Frente Amplio”.

Agradeció el cálido recibimiento que le dieron los chihuahuenses durante su visita aseverando que esas cosas son las que lo animan a seguir adelante y agregó que “me gusta la gente, me gusta su carácter, me gusta la comida, me gustan los paisajes que son increíbles, me gusta la pujanza también de la manufactura. Es un gran estado”.

Concluyó recalcando que es posible un Chihuahua mejor en el que se pueda seguir progresando, donde se pueda recuperar la seguridad, donde pueda haber progreso, educación, prosperidad, oportunidades y empleos bien pagados, “no son promesas, esos serían compromisos”.