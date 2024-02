Confía Susana Prieto en que reformas de AMLO en favor de trabajadores logren pasar

“Me eriza la piel” las reformas en beneficio de los trabajadores, fue lo que señaló la diputada federal por Morena, Susana Prieto Terrazas, quien pese a reconocer que varias de las propuestas presentadas por el mandatario federal, Andrés López Obrador, no van a pasar, confía en que las que son en favor de este sector, sí logren pasar y sean aprobadas teniendo el respaldo de la oposición.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Como una fiel activista en defensa de los derechos de los trabajadores, la legisladora destacó que entre las veinte iniciativas presentadas, unas cuantas que tienen que ver con beneficiar a los trabajadores, por lo que se dijo complacida y esperanzada de que se aprueben: “me parecen para mí como defensora de la clase trabajadora que están excelsas, ni mandadas a hacer para la clase trabajadora”.

Pese a ello, no dejó de ser realista y reconoció que en varias de ellas queda pendiente el especificar la manera en la que se obtendrán los recursos para poder solventar los proyectos, pero espera en que se aclare y se constate que es viable para poder seguir adelante con el procedimiento de las mismas.

En el caso de la que tiene que ver con la vivienda, externó que no observa motivo alguno para que la oposición no los acompañe y que se frene. Explicó que por medio de esta, se establece que Infonavit construya casas cuyos arrendamientos sean económicos y no excedan del 30 por ciento de los ingresos del asalariado.

Y es que dijo que al menos el 23 por ciento de los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE no cuentan con vivienda propia, por lo que observa un gran avance con esta reforma.

En cuanto al aumento al salario mínimo, a fin de garantizar que nunca sea inferior a la inflación, prevé que se tengan que hacer diferentes ajustes durante el año, dado a que la inflación está en constante movimiento, además de que la aprobación al salario se hace la primera semana de diciembre del año anterior, y durante el primer trimestre del siguiente año es cuando más cambios se tienen.

La cuestión de garantizar el derecho universal a la salud, es algo que igualmente celebró y del cual dijo que no cree que la oposición vote en contra, dado que es una de las cuestiones que más han exigido al Gobierno Federal, por lo que espera que tenga buen término.

Respecto a las pensiones a los trabajadores, pese a que dijo le parece es el óptimo el que logren jubilarse con el salario que perciben o el promedio que cotice, destacó que primero se debe aclarar bien de dónde se va a sacar el recurso para ello, pues “no estaría segura si serán los suficientes recursos”, pero insistió en que es un buen intento que debería ser una iniciativa más técnica.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Yo estoy totalmente segura de que no todas van a pasar, pero habrá unas que sí”, sostuvo la diputada, enlistando la reforma electoral y la judicial como algunas que se queden en el camino, pero aún así reconoció que fue inteligente por parte de López Obrador el haberlas presentado y dejar un precedente al respecto.