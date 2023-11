Confirma Municipio que incendio de unidad en Comisaría DARE fue por falla técnica

El Gobierno Municipal de Chihuahua emitió un comunicado oficial respecto al incendio de una unidad de uso particular ocurrido en el estacionamiento de la Comandancia DARE fue a causa de una falla técnica.

Te puede interesar: Abandonan vehículo y le prenden fuego en la Cantera

Además mencionó que la pick up blanca incendiada en el lugar era de uso particular perteneciente a un policía municipal, por lo que no parece ser perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Fue alrededor del mediodía del viernes 3 de noviembre en la intersección de la avenida Mirador y Ramírez Calderón cuando se presentó este incidente.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El Municipio detalló que el incendio se originó debido a una falla eléctrica en el vehículo que se vio envuelto en llamas en poco tiempo, en el estacionamiento del mencionado lugar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue gracias a una pronta respuesta por parte de los oficiales y los bomberos permitió contener el incendio sin que se reportaran heridos.

Policiaca Reportan incendio en motor de camioneta en la colonia Obrera

La unidad sufrió daños considerables en el motor y en la cabina, aunque afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades evitó mayores pérdidas materiales.

Asimismo la autoridad municipal ha desestimado otras teorías sobre el origen del incidente, enfatizando la naturaleza técnica del percance. Asimismo, se hace un llamado a la población para informarse a través de fuentes oficiales y no dar crédito a versiones incorrectas o engañosas.