Conmemorarán con actividades el Día de la Concientización sobre Muertes Gestacionales

En el marco del Día Internacional y Estatal de la Concientización sobre las Muertes Gestacionales, Perinatales y Neonatales la organización Camino de Luz dio a conocer las diversas series de actividades que realizarán en los próximos días para conmemorar esta fecha y, de esa manera, concientizar sobre la situación por la que atraviesan los padres en duelo luego de la muerte de sus hijos.

Cada 15 de octubre, a nivel internacional y desde el 2022 a nivel estatal, se conmemora este día en el que padres de familia que han sufrido la muerte de sus hijos durante la etapa gestacional o en los primeros años de vida alzan la voz a fin de romper con el tabú social que los obliga a vivir su duelo de manera silenciosa.

Rosa y azul son los colores representativos de esta causa y de los cuales se iluminará el Congreso del Estado del 8 al 15 de octubre a fin de sumarse a esta concientización, por lo que tendrán un evento protocolario del encendido de luces el próximo domingo 8 de octubre en punto de las 18:00 horas.

Foto: Cortesía | Camino de Luz

El lunes 9 de octubre, igualmente con el respaldo del poder legislativo y con la participación de diversos especialistas en varios rubros que se involucran en las muertes gestacionales, entre los que se encuentran las diputadas locales Diana Pereda y Jael Argüelles, se llevará a cabo el foro “Visibilizando las Muertes Chiquitas” en punto de las 18:00 horas.

Mientras que el domingo 15 de octubre serán dos actividades las que se efectuarán. La primera, es la caravana “Dando Voz al Duelo Silencioso” la cual iniciará en punto de las 16:30 horas en el Estadio de Beisbol Manuel L. Almanza teniendo como destino el auditorio Luis L. León, ubicado en la calle Progreso 89 en la colonia Centro.

En este lugar se efectuará a su vez la “Ola de Luz”, evento en el que se abre un espacio de escucha y compartir entre los presentes que han atravesado por esta situación y en la que se encienden velas en medio de un homenaje a sus hijos fallecidos a edad temprana.

Foto: Cortesía | Camino de Luz

El objetivo de esto, es generar empatía por parte de la sociedad, pues al no haber conocido en la mayoría de los casos a los bebés fallecidos, la gente invalida su existencia, lo cual orilla a los padres de familia a vivir su duelo en silencio, complicando aún más la transición del mismo. Asimismo, señalan que el hecho de que en algunos casos no les sean entregados los cuerpos de sus hijos, no los dejen verlos ni despedirse de ellos y el que las mujeres sean alojadas en los mismos cuartos donde se encuentran las madres con sus hijos vivos, afecta aún más la asimilación de lo ocurrido e impide iniciar un duelo sano.

Para mayor información respecto al grupo y estas y las demás actividades que emprenden, se puede contactar por medio de las redes sociales en donde se encuentran como Camino de Luz, o por medio de los teléfonos 614 523 8367 y 614 256 3419.