Conoce a los 34 proyectos ganadores de 40 artistas y escritores del FOMAC

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de su Instituto de Cultura, anunció los ganadores del Fondo Municipal para Artistas y Creadores, FOMAC, en su sexta emisión, con el cual se apoyará a 34 nuevos proyectos artísticos y de Letras, quienes participaron en la convocatoria de las ocho disciplinas, que son Artes Visuales, Danza, Música, Teatro, Medios Audiovisuales, Letras, Gastronomía y Patrimonio Cultural.

Durante esta emisión, el Gobierno Municipal de Chihuahua destinó una bolsa de 2 millones 650 mil pesos, siendo el primer fondo a nivel nacional que con recurso municipal apoya a sus artistas locales.

La administración municipal a través del Instituto de Cultura del Municipio, destacó que tiene la seguridad de que los proyectos serán de gran trascendencia para la comunidad, además de agradecer la gran participación de las y los artistas y creadores que postularon su proyecto en esta emisión, todos los proyectos tienen un alto valor cultural y por eso los invitó a continuar participando en próximas emisiones.

En la disciplina de Letras se reconocieron los proyectos de Jorge Alan Flores en la categoría de Creadores Emergentes con A orillas del abismo: Acercamiento a la obra de Enrique Servín. También a Alejandra Torres García en la categoría de Creadores con Trayectoria con Soles Negros. Gabriela Leticia Ávila Orozco en la categoría de Creadores Emergentes con Realidades Alternas; Luis Fernando Rangel Flores en la categoría de Creadores con Trayectoria con Borderline; y a Ana Gabriela Méndez Gutiérrez, en la categoría de Creadores Emergentes con Bodas de escarcha.

En la disciplina de Artes Visuales los ganadores fueron Virginia Sarahí Covarrubias León en la categoría de Creadores Emergentes con Desierto expandido (CDE614): Imaginario en ciencia ficción del entorno chihuahuense; Mónica Nahomi Jurado Pérez en la categoría de Creadores Emergentes con La Fantasma; Josías Castorena Sáenz en la categoría de Creadores con Trayectoria con El Arreglador de Molinos; Armando Valles Piñón en la categoría de Creadores Emergentes con Bestiario mexicano: Relación sucinta de las especies más peculiares de la geografía nacional; y a Luis Ramos Villegas en la categoría de Creadores con Trayectoria con Figmentos Grecourbanos.

En la disciplina de Danza las y los ganadores fueron los siguientes: Andrea Zuany Venzor en la categoría Creadores Emergentes con el proyecto denominado Lento; Martha Alejandra Soria Tinoco en la categoría de Formación Artística con Bailarina de tango; Irwing Iván Mena Velador en la categoría de Preparación Artística Colectiva con Country Through the Time; Karen Yadira Sáenz Bencomo en la categoría de Creadores con Trayectoria con No soy tu tipo de mestiza; y a Diana Patricia Moreno Vargas en la categoría de Creadores Emergentes con Aporos.

En Música los proyectos electos fueron los de Brenda Elizabeth Córdova García en la categoría de Creadores Emergentes con No hay efecto sin causa; Ricardo Alfredo Luna Monroy en la categoría de Creadores con Trayectoria con La Caja Musical; Tanya Ivonne Arellano Colorado en la categoría de Preparación Artística Colectiva con Primera Temporada de Música de Cámara: Cuarteto del Desierto; Naomi Alejandra Moreno Guzmán en la categoría de Creadores Emergentes con Historias de Barrio Rojo; y Guadalupe Blanco Trejo en la categoría de Creadores con Trayectoria con Sensorial. Música para Crear y Sentir.

En Teatro los ganadores fueron María del Pilar Georgina Cárdenas Ordaz en la categoría de Creadores con Trayectoria con Payasito de rodeo busca empleo; puesta en escena con marionetas; Andrea Cristina Montes Olivas en la categoría de Creadores con Trayectoria con Teatro desde el castigo. Mujeres en la cárcel abordando un Shakespeare; Daniel Alberto Ramos Flores en la categoría de Preparación Artística Colectiva con Radiografía de una identidad, Performance sobre la resignificación de los cuerpos de los hombres; Alexandra Villalobos Trejo en la categoría de Formación Artística con ImprovisaMENTE - Improvisación teatral; Jorge Alberto Mendoza Domínguez en la categoría de Creadores con Trayectoria con Un trotamundos en Chihuahua; y Georgina Graciela Ayub en la categoría de Creadores con Trayectoria con Tras las Compañías de Chihuahua Capital/Memoria digital.

En lo que respecta a la disciplina de Medios Audiovisuales los ganadores fueron • Analaura Cárdenas Gamboa en la categoría de Creadores Emergentes con Bolsas de piedra; Miguel Humberto Chaparro Soto en la categoría de Creadores Emergentes con Los ojos del otro, guión cinematográfico a partir de la cultura apache del norte de México; María Fernanda Gallegos Rodríguez en la categoría de Producción Artística Juvenil con Pa’ cuentos buenos Chihuahua; y Diana de la Riva Molina en la categoría de Creadores con Trayectoria con Tornar a Sefarad.

En Gastronomía el ganador fue Iván Porfirio Aguirre Hernández en la categoría de Creadores con Trayectoria con Chihuahua 3 Culturas.

Finalmente, en la nueva categoría de Patrimonio Cultural los proyectos seleccionados fueron los de Martín Cuitzeo Domínguez Núñez con Atlas de Saberes Ambientales Ralámuli en una Comunidad del Municipio de Chihuahua; Flor Esther Morales Moreno con “Sekolí ‘olla ralámuli (tarahumara)’. Usos y aspectos culturales; y Diego Guzmán Juanico / Plataforma web de autoaprendizaje para lenguas originarias.